Fiat Cronos: nel 2021 batte tutti i record

Nonostante la crisi generata dalla mancanza di semiconduttori, la berlina Fiat Cronos dovrebbe chiudere il 2021 con molti motivi per festeggiare. Secondo il marchio italiano, lo stabilimento di Ferreyra vicino a Cordoba, produrrà circa 70 mila unità del modello entro dicembre e prevede di aumentare il numero nel 2022. A scopo di confronto, solo Toyota (con Hilux e SW4) produce volumi maggiori nel settore in Argentina.

Fiat Cronos: record di produzione in Argentina nel 2021

Il buon risultato è trainato dal Brasile e dalla stessa Argentina, dove Fiat Cronos ha dribblato la crisi locale e si è imposto come opzione più competitiva. Lì, il modello è da mesi in testa alla classifica delle vendite e rappresenta oltre l’80 per cento delle vendite complessive di Fiat nel paese. In pratica, si tratta del miglior risultato per il marchio nel paese dal 1993 con la berlina Duna.

Dei 70.000 esemplari da produrre entro la fine dell’anno, circa 40.000 rimarranno sul mercato nazionale e 30.000 verranno esportati in Brasile. Il volume riequilibra la bilancia commerciale tra i due paesi e garantisce l’importazione di un volume ragionevole di Toro, Strada e alcuni altri modelli prodotti sul suolo brasiliano (Uno, Argo e Mobi).

Per il 2022, l’aspettativa è di aumentare ulteriormente la produzione. “Prevediamo che la produzione nel 2022 vada ancora meglio per noi”, ha affermato Perez Gaziano, direttore delle relazioni esterne di Stellantis, suggerendo un volume superiore a 80.000 auto. L’obiettivo potrebbe essere ostacolato dalla carenza di chip, ma il dirigente ritiene che la gestione globale del gruppo garantirà la fornitura.

Il volume extra prodotto sarà tutto destinato all’esportazione, cioè al Brasile. Paese in cui Fiat Cronos è cresciuta nel segmento spinta dai problemi di produzione dei suoi principali rivali. Ad agosto, ad esempio, ha venduto 1.855 unità finendo davanti alla Volkswagen Virtus, che ha venduto 1.458 unità.

