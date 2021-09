Citroën C5 X: svelati i prezzi e la gamma per l’Italia

Citroën ha svelato nelle scorse ore i prezzi della nuova Citroën C5 X che riguardano il mercato italiano. La casa automobilistica francese è ritornata nel segmento delle grandi stradiste con un modello innovativo che rappresenta una sintesi tra berlina, station wagon e SUV.

Con la sua silhouette elegante e dinamica, la nuova C5 X rinnova l’arte di viaggiare in totale serenità. La vettura viene venduta in sei colorazioni, tutte metallizzate o perlate, che valorizzano la silhouette dell’auto: Pearl Black, Pearl White, Steel Grey, Platinum Grey, Amazonite Grey e Magnetic Blue. Queste tinte posso essere abbinate al tetto a contrasto in tinta Nero Black che accentua l’aspetto elegante del veicolo.

Citroën C5 X tre quarti posteriore

Citroën C5 X: si parte da 33.250 euro per la versione Feel Pack con motore benzina da 130 CV

La nuova Citroën C5 X propone due diversi tipi di cerchi, tutti da 19”: Aero X e Aero X Black Diamond. Entrambi dispongono di inserti aerodinamici in nero lucido che aiutano a dirigere il flusso d’aria creando un effetto turbina per ridurre la resistenza aerodinamica e di conseguenza le emissioni di CO2.

In linea con la filosofia di personalizzazione della gamma Citroën, la nuova C5 X propone ambienti interni originali che permettono di modellare l’abitacolo a immagine del cliente. Gli elementi personalizzabili in questi ambienti sono soprattutto i sedili, la fascia e la decorazione della plancia, la console centrale e i pannelli delle portiere. La nuova vettura propone quattro diversi ambienti chiamati Urban Grey, Metropolitan Grey, Hybrid Black e Hype Adamantium.

La casa automobilistica francese concentra nella nuova C5 X il meglio del programma Citroën Advanced Comfort: i sedili Advanced Comfort, le sospensioni Citroën Advanced Comfort con Smorzatori Idraulici Progressivi, abitabilità di riferimento nella sua categoria, luminosità all’interno dell’abitacolo che contribuisce a una sensazione di benessere a bordo, un’acustica particolarmente curata per massimizzare la serenità a bordo e l’e-Comfort dato dalla guida in modalità 100% elettrica. Non mancano le tecnologie più avanzate Extended Head-Up Display, il MyCitroën Drive Plus e i vari sistemi di assistenza alla guida.

Sono tre gli allestimenti disponibili in Italia

La gamma della nuova Citroën C5 X si compone in Italia di tre allestimenti chiamati Feel Pack, Shine e Shine Pack. Il primo propone climatizzatore automatico bizona, Pack Safety, accensione automatica dei fari, tergicristallo anteriore automatico con sensore pioggia, funzione Keyless Access & Start, sedili Citroën Advanced Comfort, sospensioni Citroën Advanced Comfort, sedile conducente con regolazione lombare, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, porta USB Type-C anteriore e posteriore, presa anteriore da 12V, retrocamera e cerchi in lega Aero X da 19”.

L’allestimento Shine aggiunge Extended Head-Up Display a colori, ricarica wireless per smartphone, sedile passeggero con regolazione lombare, display touch da 12 pollici, volante riscaldabile, Highway Driver Assist e interni in pelle/TEP Metropolitan Grey.

Infine, la versione Shine Pack si posiziona al vertice della gamma con portellone motorizzato con funzione hands-free tailgate, sedili elettrici per il conducente (8 vie) e passeggero anteriore (6 vie), vetri anteriori e posteriori acustici stratificati e interni in pelle Hype Black in pelle nera con dettagli chevron.

Per concludere, la nuova Citroën C5 X è disponibile con i motori a benzina PureTech da 130 e 180 CV con cambio automatico EAT8 a 8 marce da 33.250 euro e in versione ibrida plug-in con il PureTech 180 affiancato da un motore elettrico da 81,2 kW, un cambio automatico elettrificato a 8 velocità e una batteria da 12,4 kWh da 45.250 euro.

