Jeep Wrangler Willys 2022: nuova versione speciale

Jeep ha sfruttato il Detroit 4Fest 2021 per presentare la nuova Jeep Wrangler Willys dotata del pacchetto Xtreme Recon che include gli pneumatici da 35”.

Con un prezzo di listino di 39.435 dollari (33.603 euro) negli Stati Uniti, la Wrangler Willys 2022 con pacchetto Xtreme Recon include pneumatici BF Goodrich KO2 All-Terrain LT315/70R17C da 35”, cerchi da 17“, rapporto d’assale 4.56:1, sospensioni da 3,81 cm con ammortizzatori sintonizzati in modo univoco, impianto frenante antibloccaggio con dischi ad alte prestazioni e altro ancora.

Jeep Wrangler Willys Xtreme Recon 2022

Jeep Wrangler Willys 2022: svelata l’ultima special edition dell’iconico fuoristrada

La nuova Wrangler Willys si differenzia dal modello standard per la presenza di una griglia nera standard, il badge Jeep in nero opaco, il badge Trail Rated, la scritta Willys sul cofano e quella 4-Wheel Drive. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica statunitense, questo modello si ispira alla tradizione, conferendo un aspetto unico alla gamma dell’iconico fuoristrada. Inoltre, viene rafforzato dal nuovo pacchetto Xtreme Recon.

Jim Morrison, vicepresidente di Jeep Nord America, ha detto: “La nuova Jeep Wrangler Willys con pacchetto Xtreme Recon offre ai nostri appassionati clienti un’altra fantastica opzione per avere gli pneumatici da 35″ direttamente dalla fabbrica. Prende il nome dalla Jeep originale, la Willys ha un significato speciale per il marchio Jeep e siamo entusiasti di migliorare la nuova Wrangler Willys con pneumatici BF Goodrich KO2 da 35″”.

Proprio grazie a questo pack, la Jeep Wrangler Willys 2022 offre i migliori angoli di attacco, uscita e dosso, oltre a una capacità di guado dall’acqua davvero ottima. Parliamo di 47,4° di angolo di attacco, 26,7° di angolo di dosso e 40,4° di angolo di uscita e la possibilità di attraversare acque profonde fino a 85,34 cm.

In base a quanto affermato da Jeep, la Wrangler Willys Xtreme Recon con motore Pentastar V6 da 3.6 litri e tecnologia mild-hybrid eTorque può essere ordinata a partire da ottobre. La produzione avverrà presso lo stabilimento di Toledo (Ohio) a partire da dicembre.

