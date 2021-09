Laurent Diot è il nuovo direttore marketing di Fiat e Abarth

Laurent Diot è stato nominato Global Marketing & Communications Director di Fiat e Abarth. Inizierà in questo ruolo a partire dal 1° ottobre 2021, riportando direttamente a Olivier François, Chief Executive Officer di Fiat e Abarth e Global Chief Marketing Officer di Stellantis.

Sposato con tre figli, Diot ha conseguito il master in Engineering Management presso l’École Centrale Paris e vanta 25 anni di esperienza internazionale nel mondo dell’automotive. È entrato a far parte del Gruppo Renault nel 1997 dove ha ricoperto diversi ruoli importanti nei reparti vendite, marketing e business development, oltre a posizioni dirigenziali in diversi paesi e regioni: Europa, Asia, Cina, Sud America e Africa.

Il team di Fiat & Abarth

Fiat e Abarth: Laurent Diot è il nuovo Global Marketing & Communications Director di Fiat e Abarth

È stato anche Managing Director di Renault in Marocco prima di tornare in Europa nel 2020 come Marketing Director del Gruppo Renault France. Nei suoi ruoli precedenti, Laurent Diot è stato: General Manager, Sales and Marketing nel Dongfeng-Renault Automotive Co. In Cina, oltre che CEO di Renault Portogallo.

Olivier François ha dichiarato: “Sono davvero entusiasta di dare il benvenuto a Laurent Diot nel mondo FIAT in un momento di grandi opportunità per il marchio grazie alla potenza e alle dimensioni del nuovo Gruppo. Questo è il nostro momento: le risorse che abbiamo con Stellantis permetteranno a FIAT di esprimere tutto il suo potenziale a livello mondiale e, con l’arrivo di Laurent, il nostro team global è completo. Sono estremamente orgoglioso di essere alla guida di questa fantastica squadra che contribuirà a definire le nuove pietre miliari e a scrivere una nuova pagina della storia dell’automotive. Ieri, all’inaugurazione delle nuove Casa 500 e La Pista 500, ho detto: ‘stiamo piantando i semi del nostro futuro’. Oggi, il completamente del team è proprio uno di quei semi da cui prenderà vita il nostro futuro”.

Adesso il team leadership di Fiat e Abarth è così composto:

Laurent Diot: Marketing & Communications

Guillaume Clerc: Product

Stefano Cesini: Pricing

Gaetano Thorel: Enlarged Europe and Brand Office

Herlander Zola: Fiat & Abarth Brands Latin America

Jerome Monce: Fiat & Abarth Brands Middle East & Africa

Larry Dominique: Fiat & Abarth Brands North America (anche di Alfa Romeo North America)

François Leboine: Design

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI