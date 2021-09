Assicurazioni Rc auto elettriche: come si evolvono

Arriverà la rivoluzione della mobilità con le vetture a batteria? Così vuole l’Unione europea, e intanto le imprese assicuratrici si attrezzano, anche in Italia. Un report Ivass (Istituto di vigilanza sulle compagnie) mostra l’evoluzione delle assicurazioni Rc auto elettriche. Che, come noto, godono di tariffe agevolate, più basse di circa il 50% rispetto a un’analoga auto termica. Perché in elettrico si percorrono meno km, e si causano meno incidenti.

Numerose compagnie, per iniziare, hanno potenziato la propria offerta per fornire assistenza ai conducenti di veicoli elettrici. Perché? Per proteggerli in caso di guasto alla batteria. O nel caso la stessa si scarichi. Scatta la localizzazione delle stazioni di ricarica compatibili disponibili vicino al veicolo, con un supporto al cliente mediante un operatore fino al raggiungimento della stazione di ricarica.

Assicurazioni Rc auto elettriche: polizza anti ansia da ricarica

Una polizza quindi anti ansia da autonomia o ansia da ricarica. Almeno finché le colonnine pubbliche in Italia saranno così poche e almeno finché l’autonomia delle elettriche sia bassa: oggi, la percorrenza delle vetture a pila non è soddisfacente per i viaggi lunghi.

Pertanto, la Rc auto si arricchisce di questa garanzia accessoria per l’elettrica: ovviamente, secondo la politica della compagnia, si pagherà un surplus rispetto alla polizza base o questa resterà invariata.

Restando in tema di elettrico e di mobilità nuova, le stesse compagnie che coprono contro l’ansia da batteria scarica danno anche la garanzia per monopattini elettrici, e-bike e altri apparecchi. Usati dall’automobilista o da altri componenti della famiglia. In caso di incidente causato, scatta l’indennizzo alla vittima. Polizza che magari in futuro potrebbe anche divenire obbligatoria, come la Rc per l’auto, visto l’elevato numero di sinistri che coinvolge le tavolette a rotelle.

E per i viaggi, segnala l’Ivass, alcune compagnie hanno lanciato un pacchetto assicurativo che abbina le coperture della garanzia Kasko autostradale ai servizi tecnologici offerti da un device personalizzato di un telepedaggio. Si tratta di una garanzia accessoria che si aggiunge alla polizza Rc auto: prevede copertura in caso di collisione e danni accidentali. Si viene indennizzati per danni al proprio mezzo.

