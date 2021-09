Stellantis sarà processata in Portogallo

Tre case automobilistiche facenti parte del gruppo automobilistico Stellantis, guidato dal portoghese Carlos Tavares, saranno processate in Portogallo per emissioni diesel illegali. La Corte Civile Centrale di Lisbona ha accolto nelle scorse ore una class action contro Fiat, Alfa Romeo e Jeep. Il tribunale ha accolto l’azione promossa da un’Associazione europea dei consumatori, che potrebbe dar luogo al risarcimento dei danni ai clienti dei marchi del gruppo Stellantis.

Questa Class action contro i marchi del gruppo Stellantis in Portogallo, che secondo l’accusa potrebbe avvantaggiare migliaia di proprietari di auto di Fiat, Alfa Romeo e Jeep, è stata accettata dal tribunale di Lisbona.

I danni possono ammontare a 79 milioni. Ricordiamo che anche in Francia, i marchi Peugeot e Citroen affrontano un’indagine per presunte frodi legate alle emissioni di gas inquinanti tra il 2009 e il 2015. L’indagine emersa nei mesi scorsi ha fatto molto discutere in Francia dato che ha coinvolto due delle case automobilistiche più importanti e famose del paese transalpino.

L’azienda nega le accuse e promette collaborazione

L’azienda nega le accuse ma promette di collaborare con la giustizia francese. Vedremo dunque come si evolverà la situazione e cosa emergerà nel corso di questo processo contro i marchi del gruppo Stellantis nella patria del suo numero uno, l’amministratore delegato Carlos Tavares.

