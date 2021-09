Stellantis: Torino fondamentale per la produzione del gruppo

Il presidente di Stellantis, John Elkann, ha affermato che un investimento in uno storico impianto di produzione in Italia ha dimostrato che la produzione nel paese è rimasta fondamentale per la casa automobilistica. Elkann ha affermato che Stellantis ha investito 2 miliardi di euro (2,35 miliardi di dollari) a Torino per produrre auto completamente elettriche, tra cui la Fiat 500 elettrica a batteria e modelli ibridi, insieme a progetti innovativi, come l’infrastruttura di ricarica della smart-grid.

L’investimento è un “segno chiaro e importante che crediamo non solo in tutte le donne e gli uomini che ci lavorano, ma anche nell’intero distretto automobilistico della città”, ha detto Elkann mercoledì. I dirigenti di Stellantis hanno presentato una versione color rosso del modello elettrico 500 che sarà prodotto nello stabilimento torinese, in partnership con RED, il gruppo di beneficenza co-fondato dal frontman degli U2 Bono.

Lo stabilimento torinese di Mirafiori è uno dei più grandi d’Italia e un simbolo per la casa automobilistica. “Mio padre guidava una Fiat, la mia prima macchina è stata una Fiat, anche se sono caduto”, ha detto Bono, presentandosi inaspettatamente all’evento di presentazione del museo ‘Casa 500’ e di un giardino pensile presso lo storico stabilimento Fiat del Lingotto a Torino.

Come altre grandi case automobilistiche, Stellantis, che impiega circa 55.000 persone in Italia, è stata colpita da una crisi globale di carenza di chip che l’ha costretta a fermare ripetutamente gli impianti, ridurre i turni e tagliare i lavoratori temporanei. Parlando allo stesso evento, l’amministratore delegato del marchio Fiat Olivier Francois ha affermato che il marchio mira a svelare un nuovo modello ogni anno, a partire dal 2023, ognuno con la sua versione completamente elettrica.

