Nuovo Maserati Grecale sarà presentato il 16 novembre

Finalmente Maserati ha annunciato la data esatta della presentazione dell’attesissimo nuovo Maserati Grecale. Sarà svelato il prossimo 16 novembre a Milano. Un’esplosione di colori anticipa la potenza di una nuova brezza.

Grecale è un vento che trasforma ogni giorno in qualcosa di eccezionale e soffierà sulla gamma della casa automobilistica modenese. Inizia dunque ufficialmente il countdown che porterà a scoprire il nuovo modello, chiamato come un vento intenso, rivoluzionario ed eccezionale.

Maserati Grecale Trofeo, una delle ultime foto spia trapelate in rete

Maserati Grecale: confermata la data della presentazione ufficiale

Dare alle auto i nomi dei venti più famosi del mondo è ormai una tradizione per il marchio di Stellantis. Tutto iniziò nel 1963 con la leggendaria Mistral. Arrivarono poi Ghibli, Bora, Merak e Khamsin, fino al 2016 con il Levante, il primo SUV del Tridente.

Ora, il Maserati Grecale giocherà un ruolo fondamentale per il brand e trasformerà l’esperienza di guida di ogni giorno in qualcosa di eccezionale e straordinario, secondo quanto annunciato dallo storico produttore italiano.

Nelle ultime settimane, il secondo SUV del Tridente è stato avvistato più volte in diverse foto spia. L’ultima serie ha rivelato la presenza di un piccolo display touch in primo piano nella console centrale. Dato che il nuovo Grecale si posizionerà al di sotto del Levante nella gamma del Tridente, questo tipo di sistema di infotainment sembra adattarsi bene alle sue proporzioni.

Ci sarà anche un orologio rotondo in cima al cruscotto e delle grosse palette posizionate dietro al volante che risaltano la sua natura sportiva. Tutte le ultime auto di prova sono state viste fino ad ora con lo stesso camuffamento blu/nero. Sappiamo che al top della gamma del nuovo Maserati Grecale, inoltre, ci sarà la variante Trofeo.

Sul mercato, questo modello andrà a scontrarsi con artisti del calibro di Porsche Macan. Sotto il cofano dovrebbe avere un motore derivato dal nuovo V6 biturbo Nettuno da 3 litri che ha debuttato assieme alla MC20. In quest’ultima, riesce a sviluppare 630 CV di potenza e 730 Nm di coppia massima.

Le ultime indiscrezioni parlano anche del V6 biturbo da 2.9 litri da 510 CV e 600 Nm delle Alfa Romeo Giulia e Stelvio Quadrifoglio. Tra l’altro con quest’ultimo condividerà la piattaforma Giorgio.

