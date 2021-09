Fiat: oggi in arrivo importanti novità sul futuro?

Oggi pomeriggio Fiat sarà protagonista di una conferenza stampa dal titolo “Planting the seeds of our Future”. La conferenza, che potrà essere seguita anche in streaming sul canale ufficiale del marchio su YouTube, inizierà alle ore 17:30. La conferenza avverrà a margine dell’inaugurazione di Casa 500, il nuovo museo che la principale casa automobilistica italiana ha deciso di dedicare alla sua famosa auto. Ci sono però grosse probabilità che questa possa essere l’occasione per rivelare alcune importanti novità relative al futuro del marchio automobilistico italiano.

Ricordiamo che al momento non si sa quasi nulla di ufficiale sul futuro di Fiat. Le indiscrezioni sul futuro del marchio sono moltissime e negli ultimi tempi si sono moltiplicate. Oggi dunque potrebbero arrivare le prime conferme ufficiali per la casa italiana che nei prossimi anni dovrebbe modificare in maniera importante la sua gamma con alcuni nuovi modelli di cui si parla da molto tempo a cominciare dal futuro B-SUV che dal 2023 sarà prodotto a Tychy fino ad arrivare alla nuova generazione di Fiat Panda che a quanto pare sarà spostata di segmento e stravolta nel design con la concept car Centoventi come principale punto di riferimento.

Poi ci si chiede che fine faranno alcuni dei modelli attuali presenti nella gamma della casa italiana come ad esempio 500X, 500L e Tipo. La prima dovrebbe essere sostituita dal futuro B-SUV e spostata di segmento con un aumento di dimensioni che dovrebbe dare luogo alla cosiddetta 500XL. La seconda dovrebbe uscire definitivamente di scena. Molti dubbi permangono invece sul futuro di Tipo. Si vocifera inoltre del possibile arrivo di due nuovi modelli nel segmento C e D che potrebbero essere due SUV. Vedremo dunque cosa verrà rivelato oggi.

Oggi alle 17:30 conferenza stampa di Fiat che potrebbe rivelare alcuni importanti dettagli per quanto riguarda il futuro della sua gamma

Ti potrebbe interessare: Fiat Argo non è più l’auto più venduta del 2021 in Brasile

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI