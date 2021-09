Fiat: un SUV coupè anche per l’Europa?

L’anno prossimo in Brasile Fiat farà debuttare un nuovo SUV coupè che si andrà ad affiancare al recente SUV Fiat Pulse nella gamma della casa automobilistica italiana in America Latina. Di questo modello vi abbiamo parlato a lungo e vi abbiamo anche fatto vedere diverse immagini spia del prototipo già avvistato in fase di test in Europa e Sud America.

In tanti si domandano se un modello di questo tipo possa avere futuro anche in Europa nei prossimi anni. A proposito di questo ipotetico modello, qui vi mostriamo il render di Kleber Silva che prova ad immaginare come potrebbe essere un simile modello qualora realmente arrivasse nella gamma del marchio automobilistico che fa parte del gruppo Stellantis.

Una nuova Fiat SUV coupè potrebbe essere la ciliegina sulla torta nella gamma della casa italiana in Europa, gamma che nei prossimi anni si dovrebbe arricchire di alcuni nuovi modelli con in testa il B-SUV che sarà prodotto in Polonia e che prenderà il posto della 500X che invece sarà spostata di segmento diventando più grande.

Se davvero in futuro Fiat prenderà in considerazione l’idea di lanciare sul mercato un Suv Coupè nel nostro continente, questo quasi certamente arriverebbe solo in versione completamente elettrica dato che la casa italiana ha intenzione nel giro di alcuni anni di elettrificare completamente la propria gamma.

Vedremo dunque quali sorprese ci riserverà il futuro piano industriale del gruppo Stellantis per quanto riguarda il marchio Fiat e se ci sarà la possibilità di avere un simile modello anche dalle nostre parti e non solo in America Latina.

