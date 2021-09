Chrysler: il nuovo CEO dovrebbe guidare la rinascita

Nei giorni scorsi vi abbiamo riportato la notizia della nomina di Christine Feuell come nuovo amministratore delegato del marchio Chrysler. Questo marchio, uno dei più iconici e popolari dell’industria automobilistica nordamericana, porta con sé una lunga lista di problemi che devono essere risolti in un breve lasso di tempo se non si vuole ottenere un risultato drammatico. Il lancio di Stellantis, il nuovo colosso automobilistico in cui è integrata la casa americana, è servito a dare un po’ di ossigeno, o meglio, spazio di manovra.

Il nuovo CEO Feuell è nota nell’industria automobilistica americana come stratega di marketing globale per Ford. La scorsa settimana ha assunto la sua nuova posizione con la premessa di rilanciare il marchio. Gran parte della rete di concessionari ufficiali Chrysler negli Stati Uniti ha visto questo cambiamento di leadership come un segno che Stellantis darà a Chrysler le cure e gli investimenti di cui ha bisogno dopo anni di grande incertezza.

È importante notare che, dei 14 marchi riuniti sotto l’ombrello di Stellantis, Chrysler era l’unico senza un CEO. Tim Kuniskis ha ricoperto temporaneamente questa posizione, e ora si concentrerà esclusivamente sulla direzione dell’azienda Dodge, che sta vivendo anche il suo particolare processo di rivoluzione. Lo storico marchio ha visto calare le proprie vendite negli Stati Uniti dell’83% tra il 2005 e il 2020. Nella prima metà del 2021 sono state commercializzate 7 unità Jeep e 6 unità RAM per ogni Chrysler immatricolata. Questi dati di vendita riflettono i problemi che si sono trascinati. E questo rende possibile il collegamento diretto con l’offerta di prodotti poco richiesti.

La gamma Chrysler è composta da Pacifica, 300 e Voyager. Oltre ad essere modelli molto vecchi, nessuno di loro è un SUV. Nello specifico abbiamo due minivan (Pacifica e Voyager) e una berlina (300). Ecco perché l’ingresso in scena di Stellantis apre le porte a una grande offensiva di nuovi modelli.

Gli ultimi report che hanno visto la luce di recente suggeriscono che tra i nuovi modelli che Chrysler introdurrà, vi sarà un crossover elettrificato che condividerà una piattaforma con la Dodge Charger. Un tale veicolo consentirà al marchio di espandere significativamente il suo pubblico potenziale. Inoltre, è stato riportato in diverse occasioni che molti dei nuovi modelli della casa americana utilizzeranno la tecnologia della defunta PSA. Vedremo dunque se il nuovo CEO riuscirà a far rinascere questo famoso brand.

