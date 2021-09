Jeep Wrangler 4xe nominata tra i 10 migliori motori di Wards

L’innovativo sistema di propulsione ibrido della Jeep Wrangler 4xe che offre una guida quasi silenziosa e una maggiore capacità fuoristrada è stato votato vincitore di Wards 10 Best Engines and Propulsion Systems nel suo primo anno di idoneità. Un successo tra i consumatori e lodato dai media sin dal suo lancio all’inizio del 2021, Jeep Wrangler 4xe offre 21 miglia di autonomia completamente elettrica a emissioni zero ed è valutato EPA a 49 miglia per gallone equivalente (MPGe).

A poche settimane dal raggiungimento dei concessionari, Jeep Wrangler 4xe è diventato il PHEV n. 1 nelle vendite negli Stati Uniti per il secondo trimestre del 2021. Un quarto di tutti i Jeep Wrangler costruiti dai consumatori su jeep.com include il sistema di propulsione 4xe.

“Si tratta di una tecnologia avanzata e rispettosa dell’ambiente che si adatta perfettamente alla vita quotidiana di chiunque”, ha affermato Micky Bly, responsabile dei sistemi di propulsione di Stellantis. “Poi prendi la 4xe fuori strada e ti colpisce che la propulsione elettrificata e la corsa quasi silenziosa sono diverse da qualsiasi cosa tu abbia mai sperimentato. Non vorrai uscire dai sentieri.

“Fornire un propulsore che gestisca la coppia da tre fonti e non perda nulla dalle capacità leggendarie della Jeep Wrangler è una sfida. Siamo energizzati dalla risposta dei nostri clienti e dal riconoscimento degli editori di Wards. Non abbiamo finito, c’è altro a venire”, ha detto Bly.

I consumatori guidano la Jeep Wrangler 4xe sulle strade di Stati Uniti , Canada , Europa e Cina . In Nord America , la propulsione 4xe è disponibile sui modelli Jeep Wrangler Sahara, Rubicon e High Altitude.

“Il nuovissimo sistema ibrido plug-in da 400 volt rende la Jeep Wrangler 4xe molto più efficiente e non compromette nulla sul sentiero, nel suo elemento robusto e fuoristrada”, ha affermato Tom Murphy, caporedattore di WardsAuto. “E in autostrada, devi prestare molta attenzione a notare quando il turbo a 4 cilindri si spegne e stai navigando in modalità elettrica a batteria. La Jeep Wrangler ha sempre avuto l’obiettivo di attraversare terreni difficili per godersi i grandi spazi aperti. Con la 4xe, i fedelissimi di Jeep possono sentirsi a proprio agio nell’aiutare a preservare anche i grandi spazi aperti”.

“La Jeep Wrangler 4xe è un chiaro esempio che puoi avere il meglio di entrambi i mondi: la leggendaria capacità Jeep combinata con un pacchetto elettrificato ed ecologico che ti consente di goderti la natura in un silenzio quasi assoluto”, ha affermato Christian Meunier, amministratore delegato del marchio Jeep. “La 4xe è già un successo in tutto il mondo e poco dopo il lancio, è diventata la prima vendita di PHEV in America, dimostrando che la 4xe è la nuova 4×4”.

Il sistema di propulsione della Jeep Wrangler 4xe combina due motori elettrici, un motore I-4 da 2,0 litri e un cambio automatico a 8 velocità per una propulsione quasi silenziosa e una maggiore capacità fuoristrada 4×4, senza problemi di autonomia. Questa disposizione consente alla Jeep Wrangler Trail Rated di mantenere la marcia che include solidi assi anteriori e posteriori, scatola di trasferimento a due velocità a tempo pieno, sospensioni completamente articolate e 30 pollici di capacità di attraversamento dell’acqua.

Le modalità E Selec consentono al guidatore di adattare la propulsione Jeep Wrangler 4xe al viaggio: Hybrid, Electric ed eSave, che conserva la carica della batteria per un uso successivo. Il pacco batteria da 17 kilowattora si ricarica in circa due ore con alimentazione di livello 2 (220 volt) e circa 12 ore con alimentazione domestica di livello 1 (110 volt).

Ti potrebbe interessare: Jeep Renegade 2023: le ultime novità svelate dalle nuove foto spia

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI