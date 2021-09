Ferrari F12tdf sfida una Rimac Nevera in una drag race [Video]

La Rimac Nevera è al momento l’auto di serie con l’accelerazione più rapida e recentemente ha affrontato una Ferrari F12tdf in una drag race tenutasi durante il Supercars Owners Circle 2021 a Zagabria, in Croazia.

Il proprietario della F12tdf ha avuto il coraggio di sfidare l’hypercar croata a zero emissioni. Inoltre, come è possibile vedere nel video presente in fondo all’articolo, a metà gara il pilota della Nevera ha frenato. Questo però non è stato sufficiente per permettere alla Ferrari di conquistare la vittoria.

Ferrari F12tdf dipinta in Giallo Modena

Ferrari F12tdf: la supercar di Maranello gareggia contro una Rimac Nevera elettrica

Parlando delle specifiche tecniche, la Rimac Nevera da 2 milioni di euro dispone di ben quattro motori elettrici che riescono a sviluppare assieme 1941 CV di potenza e 2360 Nm di coppia massima. Con il suo peso di 2150 kg, il bolide full electric impiega soli 1,9 secondi per passare da 0 a 100 km/h e inoltre vanta di avere il record per l’auto di produzione nel quarto di miglio con un tempo di soli 8,58 secondi.

Passando alla Ferrari F12tdf, è arrivata sul mercato come una versione più incentrata sulla pista della F12berlinetta, prodotta dal 2012 al 2017 e sostituita dalla 812 Superfast. Si tratta di una supercar con motore a combustione interna e senza nessun tipo di elettrificazione. Sotto il cofano c’è un V12 aspirato da 6.3 litri in grado di erogare 780 CV a 8500 g/min e 705 Nm a 6250-8900 g/min.

Ferrari F12tdf con cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti

Il 12 cilindri è abbinato a una trasmissione a doppia frizione a 7 marce e alla trazione posteriore. Secondo i dati ufficiali forniti dalla casa automobilistica di Maranello, la F12tdf riesce a raggiunge i 350 km/h di velocità massima e impiega 2,9 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e 7,9 secondi da 0 a 200 km/h.

È possibile scoprire mangiare informazioni sulla drag race cliccando sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.



























Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI