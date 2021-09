Promozioni con incentivi: valgono solo per benzina e diesel

Gli incentivi elettriche e ibride plug-in sono finiti, pertanto le offerte che includono bonus statali per auto a pila non valgono. Sono in vigore solo le promozioni con incentivi per benzina e diesel, incluse le auto ibride classiche e quelle a gas. Quasi tutte le offerte Stellantis con incentivi vi rientrano.

Ma perché i bonus elettrici sono finiti in 3 giorni? Parliamo di 57,5 milioni di euro. Semplice: per gli ordini effettuati nel periodo di assenza del bonus. Che sono stati caricati in questi giorni sulla piattaforma del ministero. Chi è arrivato per primo, con una sorta di prelazione, gode dell’incentivo. Una situazione caotica causata dalla politica, che bene non fa all’automotive.

Motus-E ricorda che l’eliminazione del massimo dei 180 giorni per le immatricolazioni ha portato a prenotare ancor più risorse. I consumatori e le imprese sono molto interessate all’elettrico e le quote di mercato viste in questi mesi sono destinate a crescere. Anche senza bonus, ma non certo allo stesso ritmo di quando c’erano gli incentivi.

Promozioni con incentivi: quanti sconti

Viceversa, restano 100 milioni di euro di incentivi per le benzina e diesel: per metà ottobre finiranno, e sino ad allora si possono prenotare i bonus senza patemi. Non c’è la corsa sfrenata ai bonus di 10.000 euro prima e di 6.000 euro poi delle elettriche: gli sconti statali per le termiche sono più bassi e sempre vincolati a una rottamazione di un usato over 10 anni e di proprietà di almeno un anno.

Così, nella promo, abbiamo lo sconto dello Stato, più lo sconto della Casa e del venditore, più l’eventuale e raro sconto ulteriore della concessionaria. Di solito, se si paga a rate lo sconto è inferiore rispetto a chi paga avvalendosi del finanziamento della Casa. Il quale però, col TAEG che include tutti i costi del prestito, lievita sul lungo termine causa interessi e varie voci del finanziamento. In alternativa, si possono valutare le km 0, auto usate ma con pochissimi km sulle spalle, quasi nuove.

Si resta in attesa in Italia di un piano strategico con cronoprogramma per i target: vendite elettriche, vendite benzina e diesel poco inquinanti, installazione di colonnine per macchine alla spina.

