DS 7 Crossback 2023: il restyling è atteso entro fine 2022

La DS 7 Crossback è stato il primo modello di nuova generazione che la casa automobilistica francese ha presentato nella sua nuova era. L’annuncio ufficiale è avvenuto durante il Salone di Ginevra 2017 mentre le vendite sono partite a gennaio 2018.

Dunque, sono circa tre anni e mezzo che è presente sul mercato ed è tempo dell’arrivo del restyling che dovrebbe debuttare nel 2022. Secondo le ultime indiscrezioni trapelate su Internet, il marchio di Stellantis prevede di apportare poche modifiche al design del SUV, ma abbastanza per rinnovare il suo aspetto.

DS 7 Crossback, la versione attuale del D-SUV

DS 7 Crossback 2023: il nuovo restyling porterà diverse novità al SUV di segmento D

Questi miglioramenti si concentreranno principalmente sulla parte frontale, come Motor.es ha immaginato nel suo progetto digitale. Queste modifiche saranno influenzate parecchio dalla nuova DS 4.

Il nuovo restyling del D-SUV avrà caratteristiche più moderne come i fari full LED più sottili, ma perderà la cromatura 3D sul bordo inferiore. Inoltre, dovremmo trovare un paraurti più bombato con nuove luci diurne che si estenderanno fino al bordo inferiore. Questo significa anche che i fari fendinebbia potrebbero non esserci più in quanto integrati in quelli principali.

Passando all’abitacolo, la DS 7 Crossback 2023 dovrebbe avere delle nuove funzionalità, oltre a nuovi rivestimenti e un design generale ancora più lussuoso. Il sistema di infotainment sarà abbinato a un display con risoluzione più alta e con nuove feature di connettività, nonché nuovi sistemi avanzati di assistenza alla guida per una maggiore sicurezza a bordo.

Arrivando alle motorizzazioni, DS Automobiles non prevede di apportare grossi cambiamenti, anche se sono previsti miglioramenti nelle prestazioni, puntando maggiormente sull’efficienza.

Soltanto la versione E-Tense sarà prevista per offrire una maggiore autonomia in modalità 100% elettrica tramite l’implementazione di una batteria più capiente. Infine, il nuovo restyling della DS 7 Crossback dovrebbe debuttare ufficialmente nella seconda metà del 2022 come model year 2023, forse in occasione del Salone di Parigi.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI