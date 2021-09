Stellantis: brutte notizie dalla Spagna

Ancora brutte notizie dalla Spagna per Stellantis. Lo stabilimento di Vigo del gruppo guidato da Carlos Tavares ha comunicato che questo fine settimana interromperà la produzione anche sul System 1, dove vengono prodotte le autovetture del Gruppo (Peugeot 301 e 2008 e Citröen C-Elysée), a causa di “un’imprevista mancanza di componenti dell’ultimo minuto”, come indicato da fonti sindacali alla stampa spagnola.

È una nuova battuta d’arresto quella che soffre la linea e che si aggiunge ai fermi che hanno portato alla sua chiusura tra il 23 e il 26 agosto. Da allora, il sistema ha mantenuto attiva la sua produzione, anche se la mancanza di semiconduttori fino ad oggi aveva invece fermato l’altra linea di produzione, denominata System 2.

Così, le strutture dello stabilimento Stellantis di Vigo saranno completamente ferme Sabato 18 e Domenica 19 settembre nelle due aree di lavoro. La notizia arriva dopo l’annuncio, Lunedi 13 settembre, della sospensione temporanea nel sistema 2 del gruppo, responsabile dei furgoni K9 (Peugoet Partner / Rifter, Citröen Berlingo e Grand C4 SpaceTourer, Opel Combo e Toyota Proace City). La produzione stimata del sistema 1 era di 6.380 veicoli a settimana, di cui 1.130 realizzati dal team nel fine settimana (565 al giorno).

Lo stabilimento Stellantis di Vigo è stato uno degli stabilimenti spagnoli più colpiti dalla mancanza di microchip, un problema che colpisce l’intero settore a livello mondiale. Fino all’inizio di giugno la fabbrica del gruppo automobilistico di Carlos Tavares ha dovuto cancellare 50 turni e ha presentato un deficit di 47.475 auto rispetto a quanto previsto inizialmente. Seguiremo con attenzione nei prossimi giorni cosa accadrà in questo importante stabilimento del gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

Ti potrebbe interessare: Stellantis offre fino a 2.900 euro al mese per lavorare a Madrid

Stellantis: Lo stabilimento di Vigo del gruppo guidato da Carlos Tavares ha comunicato che questo fine settimana interromperà la produzione anche sul System 1

Ti potrebbe interessare: Tavares si dimette dal consiglio di amministrazione di Airbus

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI