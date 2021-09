Tavares si dimette dal consiglio di amministrazione di Airbus

Arrivano interessanti novità da Stellantis nelle ultrime ore. Infatti il gruppo automobilistico nato dalla fusione di Fiat Chryler Automobiles e PSA ha annunciato venerdì attraverso un comunicato che il suo amministratore delegato Carlos Tavares ha deciso di lasciare il consiglio di amministrazione del produttore europeo di aerei Airbus SE il prossimo anno.

Stellantis: Carlos Tavares si dimette da Airbus

“Questa decisione personale dovrebbe consentire a Carlos Tavares di dedicare tutto il suo tempo professionale alla guida del gruppo Stellantis verso il successo, insieme al team dirigenziale, attraverso questo periodo critico di trasformazione nell’industria automobilistica”, ha affermato la casa automobilistica in un comunicato che è stato diffuso nelle scorse ore. Carlos Tavares si dimetterà dal consiglio di amministrazione di Airbus alla fine del suo secondo mandato nel 2022, ha affermato la società.

Ricordiamo che l’attuale numero uno del gruppo automobilistico ha guidato Stellantis fin dalla sua creazione della società all’inizio del 2021, quando le case automobilistiche Fiat Chrysler Automobiles e groupe PSA Peugeot si sono fuse. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nei prossimi giorni a proposito delle dimissioni del CEO di Stellantis dal Consiglio di amministrazione di Airbus che dunque sembra aver deciso di dedicarsi anima e corpo ed in esclusiva alla sua nuova avventura con il gruppo Stellantis.

