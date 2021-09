Stellantis mette in mostra la sua gamma elettrificata

Ora è tutto pronto perché VEM2021 apra le sue porte al pubblico. La Fiera dei veicoli elettrici di Madrid inizia domani, 17 settembre. In essa grande protagonista sarà Stellantis, con 14 modelli dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot. Un intero mondo di possibilità elettrificate e, tra i 14 modelli, 3 prodotti esclusivamente in Spagna. Secondo Stellantis, l’elettrificazione risponde alle più diverse esigenze di mobilità. Oggi il Gruppo commercializza più di 30 modelli elettrificati, 40 a fine anno, tra cui: urban car compatte, Suv, berline, 4×4 o supercar.

14 di questi modelli dei marchi Citroën, Fiat, Jeep, Opel e Peugeot potranno essere visti, o provati, per le strade di Madrid al VEM2021. Tra questi: le versioni elettriche della Fiat 500, la gamma 4xe ibrida plug-in di Jeep, la 508 Peugeot Sport Engineered e, per la prima volta, la nuova Peugeot 308 nella sua versione ibrida plug-in.

Allo stesso modo, ci saranno autovetture 100% elettriche prodotte da Stellantis esclusivamente in Spagna: la Nuova Citroën ë-C4 (Madrid Center), la Opel Corsa-e (stabilimento di Saragozza) e la Peugeot e-2008, (Centro di Vigo). Questi modelli mostrano l’importanza della Spagna per Stellantis, l’unico produttore che produce autovetture elettriche al 100% nei suoi tre stabilimenti spagnoli. Stellantis prevede di investire oltre 30.000 milioni di euro in elettrificazione e software fino al 2025. La sua rinnovata offerta di veicoli elettrici, basata su quattro piattaforme flessibili, risponderà alle richieste dei clienti: autonomie di 500-800 km e capacità di ricarica rapida per 32 km al minuto.

I piani includono la chimica a doppia batteria: un’opzione ad alta densità di energia e un’alternativa priva di nichel e cobalto, nel 2024, allo stesso modo, l’introduzione della tecnologia delle batterie a stato solido prevista per il 2026. Entro la fine di quest’anno, invece, sarà elettrificato il 100% della gamma di veicoli commerciali in Europa. E, inoltre, avranno già lanciato i primi furgoni a celle a combustibile a idrogeno.

Secondo José Antonio León Capitán, Direttore della Comunicazione e delle Relazioni Istituzionali di Stellantis Iberia:

“Per Stellantis, VEM 2021 è un’opportunità per mostrare la sua leadership tecnologica e commerciale nell’elettrificazione e per testare la sua ampia offerta di auto 100% elettriche e ibride plug-in. Il pubblico potrà vedere e mettersi al volante di veicoli di segmenti molto diversi, tre dei quali prodotti esclusivamente in Spagna.

Vedere insieme auto così diverse come la Peugeot e-2008, la Peugeot Sport Engineered, la Citroën ë-C4, la Opel Corsa-e, la Fiat 500e o la Jeep Wrangler 4xe, dimostra che in Stellantis l’elettrificazione si adatta a qualsiasi esigenza, senza rinunciare ad aspetti come design, prestazioni, abitabilità, comfort o tecnologia”.

