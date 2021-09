Stellantis trova soluzione per ridurre i tagli in Spagna

La direzione dello stabilimento Stellantis di Figueruelas a Saragozza, propone di trasferire il 30 per cento dei lavoratori del turno notturno della Opel Corsa nello stabilimento di Villaverde a Madrid. Questo in quanto l’attività di questo turno sarà sospesa il 4 ottobre a causa della crisi nella fornitura di microchip dal continente asiatico. L’offerta, fino alla fine di gennaio 2022, sarebbe per 200 dei 650 dipendenti interessati e su base volontaria. Sul tavolo ci sono anche altre due fabbriche francesi.

“Ci sarebbero 650 persone che andrebbero ai turni del mattino e del pomeriggio, cioè ci sarebbe un surplus di personale”, spiega il presidente del consiglio di fabbrica, Rubén Alonso. “Quello che è stato proposto è che, volontariamente, chi vuole essere trasferito nello stabilimento di Villaverde possa continuare lì a fare i lavori”; ha sottolineato. “Circa 200 lavoratori potrebbero iscriversi volontariamente”. A Villaverde viene assemblata la Citroen C4.

Il presidente del comitato ritiene che questa alternativa sia una buona misura, soprattutto perché la dirigenza non propone licenziamenti. “Niente affatto”, osserva Alonso. “Fin dal primo momento, quando l’azienda ha comunicato che il turno di notte era sospeso, ha sempre detto che non voleva che nessuno uscisse dalla fabbrica contro la sua volontà e che i contratti erano stati mantenuti e che non c’era la cassa integrazione sul tavolo”, ha continuato.

I sindacati propongono che ci siano lavoratori che usufruiscono volontariamente dell’ERTE in vigore o che i nati negli anni 1960 e 1961 possano usufruire di una pratica di licenziamento, come previsto dall’accordo. Le trattative continuano per tutta questa settimana. Vedremo dunque come si evolverà la situazione per il gruppo Stellantis in Spagna e se sarà trovata collocazione per questi 200 dipendenti.

Il gruppo Stellantis potrebbe salvare 200 dipendenti del turno di notte tagliato a Figueruelas spostandoli nel suo stabilimento di Villaverde vicino a Madrid

