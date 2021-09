Jeep Grand Cherokee L: la carenza di semiconduttori pesa sul SUV

Jeep propone un sistema di sospensioni pneumatiche chiamato Quadra-Lift con smorzamento adattivo elettronico e che consente di avere un’altezza da terra e la capacità di attraversare acque profonde ai vertici della categoria. Sostanzialmente, il sistema regola automaticamente gli ammortizzatori in base alle condizioni stradali per assicurare maggiore comfort, stabilità e controllo del veicolo.

Anche sulla Jeep Grand Cherokee L 2021, il sistema Quadra-Lift funziona in questo modo, ma può essere anche controllato manualmente con la possibilità di scegliere fra cinque impostazioni di altezza per prestazioni di guida ottimali.

Jeep Grand Cherokee L a sette posti

Jeep Grand Cherokee L: il sistema Quadra-Lift non è al momento disponibile

Tra questi abbiamo la Park Mode che abbassa di 46 mm l’altezza da terra per un facile ingresso/uscita e livella il veicolo due volte più velocemente rispetto alla generazione precedente. In questo modo, il conducente ha il pieno controllo dell’altezza di guida del SUV. Disponibile anche la Aero Mode che abbassa il veicolo di 21 mm. Questa viene controllata dalla velocità dell’auto e assicura prestazioni ottimali e risparmio di carburante.

Le sospensioni Quadra-Lift aggiungono un ulteriore 106 mm di sollevamento alla Grand Cherokee L grazie alle molle pneumatiche presenti su tutti e quattro i lati. Ciò significa che il SUV a sette posti propone un angolo di attacco di 30,1°, un angolo di uscita di 23,6° e un angolo di dosso di 22,6°.

Secondo quanto riportato nelle scorse ore da Mopar Insiders, pare che l’opzione che riguarda proprio le sospensioni pneumatiche Quadra-Lift non sia più disponibile nel configuratore Build & Price per la nuova Jeep Grand Cherokee L.

Al momento non si conosce ancora il motivo per cui la casa automobilistica americana abbia deciso di rimuovere questo sistema, ma un portavoce ha dichiarato che la carenza di semiconduttori ha reso necessarie effettuare alcune modifiche agli equipaggiamenti disponibili per il SUV a tre file.

Per ora non si sa quando l’optional ritornerà disponibile, ma gli acquirenti interessati potrebbero dover aspettare ancora molto visto che la carenza di semiconduttori potrebbe durare fino al 2023. Ricordiamo, infine, che il sistema Quadra-Lift è disponibile di serie negli allestimenti top di gamma Overland e Summit.

