Una Ferrari F12berlinetta one-off è in cerca di una nuova casa

Nonostante sia stata sostituita ormai da diversi anni dalla 812 Superfast, la Ferrari F12berlinetta rimane una delle granturismo a motore centrale/anteriore più interessanti e performanti costruite fino ad oggi. Parliamo del successore della mitica 599 Fiorano.

In questo articolo vi parliamo di un esemplare del 2017 molto speciale che ha percorso appena 3540 km e dispone di strisce da corsa bianche, rosse e verdi. Disponibile all’asta su Bring A Trailer, la supercar presenta alcune modifiche degne di nota.

Ferrari F12berlinetta motore

Ferrari F12berlinetta: all’asta una one-off con strisce da corsa tricolore

In primis troviamo dei cerchi HRE da 20” sulla parte anteriore e da 21” su quella posteriore, avvolti in pneumatici Pirelli P Zero con linea rossa. Sul retro troviamo un impianto di scarico in titanio targato IPE Valvetronic. Non mancano delle molle ribassate fornite da Novitec, un sistema di sollevamento dell’asse anteriore targato KW e uno splitter anteriore in fibra di carbonio.

Sull’intera lunghezza della Ferrari F12berlinetta ci sono delle strisce tricolore che sarebbero state realizzate con la presenza di due esperti Ferrari per farle sembrare autentiche. Altre caratteristiche presenti a bordo della vettura sono il differenziale elettronico a slittamento limitato, gli ammortizzatori elettromagnetici E-SCM, il sistema di controllo della trazione F1-Trac e un impianto frenante in carbo-ceramica con pinze freno rosse e più pistoncini su ogni angolo.

All’interno di questa speciale F12berlinetta troviamo sedili da corsa in fibra di carbonio in Rosso Ferrari con funzione di assistenza elettrica, cuciture bianche a contrasto e cavallino rampante ricamato sui poggiatesta. Non mancano climatizzatore automatico bizona, rivestimento in alcantara, navigatore satellitare con Bluetooth e volante con fondo piatto.

Sotto il lungo cofano anteriore si nasconde un motore V12 aspirato da 6.3 litri capace di sviluppare una potenza di 740 CV e 690 Nm di coppia massima. Queste cifre permettono alla Ferrari F12berlinetta di impiegare 3,1 secondi nello scatto da 0 a 100 km/h e di raggiungere una velocità massima di 341 km/h.

Sul circuito di prova di Fiorano della casa automobilistica modenese, la supercar ha impiegato 1 minuto e 23 secondi per completare il giro (due secondi più veloce della Ferrari Enzo). Al momento della pubblicazione di questo articolo, la vettura disponibile all’asta online ha raggiunto la somma di 240.000 dollari (203.862 euro), ma mancano ancora quattro giorni alla fine.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI