Jeep Compass 4xe: proseguono i test sulle strade brasiliane

Jeep prosegue con i test in Brasile della nuova Jeep Compass 4xe ibrida plug-in. Secondo quanto riportato dai media locali, le vendite del SUV dovrebbero partire entro la fine di quest’anno e prodotto nello stabilimento di Betim (MG).

Il nuovo prototipo avvistato sulle strade brasiliane non dispone di nessun camuffamento visto che ormai si conosce l’aspetto finale della vettura. Presenta una carrozzeria bianca con tetto, cerchi, calotte degli specchietti retrovisori esterni e barre al tetto nere.

Jeep Compass 4xe profilo laterale

Jeep Compass 4xe: nuovo prototipo avvistato sulle strade del Brasile

La Compass 4xe sarà il primo modello di Jeep con tecnologia ibrida ad essere commercializzato nel grande paese sudamericano. Sotto il cofano nasconde un motore turbo benzina da 1.3 litri con potenza di 180 CV, abbinato a un powertrain elettrico che eroga 60 CV. Accanto c’è una trasmissione automatica a 6 rapporti.

In totale, la Jeep Compass 4xe riesce a produrre 240 CV e 265 Nm di coppia massima. Oltre a raggiungere i 100 km/h partendo da 0 in 7,3 secondi, la batteria da 11,4 kWh permette di percorrere fino a 50 km circa con una singola ricarica (nel ciclo WLTP) senza produrre emissioni.

Jeep Compass 4xe tre quarti posteriore

Il SUV plug-in hybrid propone tre modalità di guida fra cui scegliere: Hybrid, Electric ed E-Save. La prima utilizza sia il motore endotermico che quello elettrico, la seconda usa esclusivamente il propulsore elettrico mentre la terza permette di ottimizzare al meglio la carica della batteria. C’è anche una quarta modalità di guida chiamata Sport che permette di spremere al meglio il gruppo propulsore ibrida plug-in della Compass 4xe.

In Europa, il modello viene commercializzato con una completa dotazione di sistemi di sicurezza. Fra questi abbiamo il cruise control adattivo, il monitoraggio dell’angolo cieco, l’avviso di cambio corsia, i fari con attivazione automatica, l’avviso di traffico trasversale e il rilevatore di stanchezza del conducente. Sicuramente, questi saranno disponibili anche sulla Jeep Compass 4xe venduta in Brasile.







