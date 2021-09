Ferrari 488 Challenge EVO: hot lap a Road America | Video

Allaccia le cinture e goditi questo giro a bordo della Ferrari 488 Challenge Evo sul circuito di Road America, nel Wisconsin (USA). Al volante dell’auto da gara del “cavallino rampante” c’è Enzo Potolicchio, pilota del campionato monomarca della casa di Maranello. Lui, durante il flusso dei fotogrammi, spiega le sfide di questo storico tracciato di 6515 metri, che conserva ancora la fisionomia delle origini.

Purtroppo, lungo le quattordici curve dell’impianto, non viene concesso il godimento del sound della vettura, ma si coglie in pieno l’alta velocità di percorrenza della pista. Grande protagonista delle riprese, come dicevamo, è una Ferrari 488 Challenge Evo, nata da un kit di aggiornamento, sviluppato con l’obiettivo di migliorare le performance assolute, la guidabilità e la ripetitività della prestazione rispetto all’auto di partenza. Questo per offrire ai piloti un piacere e un divertimento di guida sempre maggiori.

Ricerca della massima efficienza

Il modello massimizza la sinergia tra aerodinamica e dinamica veicolo, consegnando ai piloti un’autentica arma da gara, con sensazioni ed emozioni di alto pilotaggio. Di notevole pregio la prontezza di inserimento, l’agilità e la trazione in uscita dalle curve, in un quadro di grande eccellenza prestazionale. Il tutto giovandosi di un’elettronica molto raffinata. La Ferrari 488 Challenge EVO ha introdotto una novità assoluta per il campionato monomarca del “cavallino rampante”: la possibilità di modificare il carico anteriore in modo indipendente da quello posteriore, per avere sempre sotto controllo il bilanciamento senza dover modificare l’altezza da terra della vettura.

Il pilota può selezionare differenti configurazioni spaziando da High Downforce a Low Downforce prima di ogni gara a seconda delle caratteristiche del circuito e delle condizioni climatiche. Notevole la forza dell’impianto frenante, degno sigillo di un pacchetto votato all’eccellenza. Le immagini proposte dal video pubblicato nelle scorse ore dalla casa di Maranello consentono di gustare l’efficacia dinamica della Ferrari 488 Challenge EVO sul circuito di Road Atlanta, anche se non regalano uno dei più importanti aspetti sensoriali: il godimento del sound del motore V8. A voi il filmato.

Ferrari 488 Challenge EVO: scheda tecnica

L’azione in pista, a Road Atlanta, della Ferrari 488 Challenge EVO, con Enzo Potolicchio al volante.

Dimensioni

LUNGHEZZA 4730 mm

4730 mm ALTEZZA 1203 mm

1203 mm LARGHEZZA 1945 mm

1945 mm CARREGGIATA POST. 1653 mm

1653 mm CARREGGIATA ANT. 1739 mm

1739 mm PESO A SECCO 1340 kg

1340 kg SERBATOIO 126 litri

Motore

TIPO V8 – 90° – TURBO

V8 – 90° – TURBO ALESAGGIO CORSA 86,5 mm X 83 mm

86,5 mm X 83 mm CILINDRATA TOTALE 3902 cm3

3902 cm3 RAPPORTO DI COMPRESSIONE 9.4:1

9.4:1 POTENZA MASSIMA 670 CV @ 8000 giri/min

670 CV @ 8000 giri/min COPPIA MASSIMA 760 Nm @ 3000 giri/min

Pneumatici

ANTERIORI 275/675 19″ X 9,5″

275/675 19″ X 9,5″ POSTERIORI 315/705 19″ X 12″

Freni

ANTERIORI 398 mm X 38 mm

398 mm X 38 mm POSTERIORI 380 mm X 34 mm

Fonte | Ferrari

