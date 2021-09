Jeep Gladiator: JPP introduce delle nuove mezze porte per il pick-up

Jeep Performance Parts (JPP) di Mopar ha presentato nelle scorse ore delle nuove mezze portiere per il Jeep Gladiator 2021. Queste offrono un’esperienza all’aria aperta migliorata per il pick-up Jeep più capace in off-road di sempre.

Jim Morrison, vicepresidente di Jeep Nord America, ha detto: “La libertà all’aria aperta è un segno distintivo del marchio Jeep. Dopo aver introdotto le nuove mezze porte per la Jeep Wrangler all’inizio di quest’anno, ora stiamo offrendo questa possibilità anche ai proprietari del Gladiator”.

Jeep Gladiator: il nuovo Dual-Door Group è compatibile con tutte le versioni del pick-up

Mark Bosanac, vicepresidente Parts & Customer Care di Mopar Service Nord America, ha invece affermato: “Lavoriamo a stretto contatto con i nostri amici di Jeep per creare e progettare correttamente nuovi accessori. Sull’intera gamma di veicoli Jeep, offriamo più di 500 parti e accessori testati in fabbrica e di qualità”.

Il Dual-Door Group è stato progettato, testato e supportato direttamente in fabbrica, migliorando l’esperienza di guida e garantendo allo stesso tempo sicurezza e protezione per gli occupanti del pick-up di medie dimensioni. Con un accesso più basso, le mezze portiere offrono una migliore visibilità durante le manovre su strada e fuoristrada.

Il nuovo Dual-Door Group comprende sia porte intere che mezze porti ed è disponibile per tutte le versioni del Jeep Gladiator attraverso il Mopar Custom Shop. Le portiere sono realizzate in alluminio leggero e ad alta resistenza e vengono abbinate al colore della carrozzeria del veicolo.

Sono stati progettati per funzionare se a bordo del veicolo c’è almeno una delle seguenti caratteristiche: monitoraggio dell’angolo molto, maniglie di accesso passive e non passive, chiusura elettrica e specchietti retrovisori esterni con regolazione elettrica.

È possibile scambiare in pochissimi minuti le portiere intere con le mezze porte usando le cerniere esistenti e gli stessi collegamenti. Per gli assemblaggi vengono offerti due materiali: il vinile base che si abbina al tetto della capote di produzione oppure l’acrilico premium che si abbina al tetto della capote premium.

Ogni sezione del telaio della porta utilizzo un sistema che permette una facile installazione e rimozione senza l’utilizzo di attrezzi. Arrivando ai prezzi, il Dual-Door Group per il nuovo Jeep Gladiator parte da 4590 dollari (3888 euro) per la versione base e si arriva a 4990 dollari (4226 euro) per quella premium. Inoltre, vale la garanzia fornita assieme al veicolo pari a 3 anni/36.000 miglia (57.936 km).

