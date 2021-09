Una rara Ferrari F50 torna su strada con il suo glorioso sound

Una volta che la 812 Superfast uscirà di produzione, l’era dei motori V12 aspirati di Ferrari volgerà a termine. Anche se non vedremo delle nuove supercar V12 di Maranello, potremmo ancora goderci icone come la Ferrari F50.

Prodotta dal 1995 al 1997, la F50 rappresenta al meglio l’idea di supercar della casa automobilistica modenese. Successore della F40, è stata sostituita prima dalla Enzo e poi da LaFerrari.

Ferrari F50 motore

Ferrari F50: uno dei soli 31 esemplari in Giallo Modena mostra le sue capacità nonostante l’età

Il modello ha segnato senza dubbio un momento molto importante nella storia dello storico brand modenese. Questo perché la Ferrari F50 è arrivata circa tre anni dopo la fine della produzione della F40.

Oltre ad avere un nuovissimo design e delle basi più moderne, nascondeva sotto il cofano un motore V12 aspirato. È stato un salto in avanti molto importante rispetto alla F40 che era equipaggiata da un V8 biturbo. Anche il predecessore, la 288 GTO, aveva una otto cilindri con doppio turbocompressore.

Per la prima volta dall’iconica 250 GTO, Ferrari proponeva una supercar ispirata alle corse con V12 aspirato. Inoltre, non era un 12 cilindri qualsiasi in quanto era basato sull’F130B che equipaggiava la 641 F1 che ha corso nella stagione 1990 di Formula 1. Alain Prost e Nigel Mansell vinsero sei gare con questa monoposto, regalando alla Scuderia Ferrari un secondo posto nella classifica costruttori.

Il V12 da 4.7 litri della Ferrari F50 riesce a sviluppare 512 CV di potenza e 471 Nm di coppia massima, scaricati sulle ruote posteriori. Anche se non sembrano cifre elevate rispetto a quanto offerto dalle Ferrari più moderne, la F50 era tra le più veloci e potenti dell’epoca. Soprattutto, il suo V12 riesce a regalare un sound davvero fantastico.

Visto che è stata costruita in appena 349 esemplari in due anni, è molto difficile trovare per strada una vettura del genere. Per fortuna, prende parte a diversi eventi e le sue apparizioni vengono immortalate in video che finiscono successivamente su YouTube.

La Ferrari F50 che vi proponiamo in questo articolo è rifinita in Giallo Modena, un colore raro per questa supercar. Parliamo di sole 31 unità dipinte in questa colorazione. Tra l’altro un esemplare è in vendita nel Regno Unito.

La stragrande maggioranza delle F50 ha lasciato lo stabilimento di produzione con il Rosso Corsa (esattamente 302 esemplari). Otto sono stati dipinti in rosso scuro, quattro in argento e quattro in nero. Vi consigliamo di cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica per ammirare le prestazioni e la bellezza dell’iconica supercar.

