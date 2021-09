DS Automobiles potrebbe annunciare presto una novità

Thierry Metroz, direttore del reparto design di DS Automobiles, ha pubblicato una foto criptica che mostra un veicolo al buio. Questa potrebbe anticipare la presentazione di un possibile nuovo modello.

A prima vista, l’auto sembra essere la concept car E-Tense presentata nel 2016. Si tratta di una performante coupé 100% elettrica capace di sviluppare ben 402 CV di potenza. Lo sfondo utilizzato per questa specie di teaser potrebbe essere un deserto.

DS Automobiles: un teaser criptico potrebbe anticipare il debutto di una nuova vettura

Le citazioni che accompagnano la foto fanno riferimento a concept car, supercar e high performance. Ciò significa che questo misterioso annuncio da parte del brand di Stellantis potrebbe riguardare un concept sportivo.

L’aspetto generale può suggerire un’evoluzione della E-Tense, magari una versione roadster o persino un nuovo veicolo che potrebbe ereditare alcune caratteristiche estetiche come il design dei fari posteriori.

Sappiamo che tutte le nuove vetture di DS Automobiles rilasciate a partire dal 2024 saranno completamente elettriche. Dunque, se la casa automobilistica francese annunciasse una concept car, dovrebbe essere full electric.

Potrebbe anticipare i suoi progetti futuri, a partire dal crossover coupé a quattro porte (conosciuto internamente con il nome in codice P85) il cui debutto è previsto attorno al 2025. In programma ci sono anche il successore della DS 7 Crossback e la DS 4 E-Tense elettrica nel 2024, oltre a un nuovo SUV a sette posti come nome in codice D95.

In base alle ultime indiscrezioni trapelate su Internet, quest’ultimo dovrebbe sorgere sulla piattaforma STLA Large di Stellantis che permette di sviluppare veicoli completamente elettrici appartenenti ai segmenti di D ed E.

Dovrebbe essere offerto nelle configurazioni single motor e dual motor con potenza massima pari a 450 CV mentre l’autonomia sarebbe garantita da un pacco batterie da 104 kWh per massimo 700 km di percorrenza con una singola ricarica.

DS Automobiles potrebbe anche presentare un semplice studio di design oppure una visione più concreta dell’evoluzione del design come la DS Aero Sport Lounge. Non ci resta che attendere le prossime settimane per vedere se la casa automobilistica francese o lo stesso Thierry Metroz riveleranno ulteriori informazioni.

