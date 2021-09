Jeep richiama Grand Cherokee per possibili perdite di potenza

Recentemente, Fiat Chrysler China ha presentato un piano di richiamo all’Amministrazione statale per la regolamentazione del mercato in conformità con i requisiti delle “Norme sull’amministrazione del ritiro dei prodotti automobilistici difettosi” e delle “Misure di attuazione del Regolamento sull’amministrazione del ritiro di prodotti automobilistici difettosi.” È stato deciso che d’ora in poi verranno richiamati alcuni veicoli Grand Cherokee importati dotati di motori diesel da 3,0 litri, per un totale di 7.604 veicoli.

Il problema che ha causato questo richiamo di queste unità di Jeep Grand Cherokee in Cina riguarda il materiale magnetico che può essere separato dal corpo principale della ruota fonica dell’albero motore. Il magnete attaccato alla ruota fonica dell’albero motore viene utilizzato per fornire segnali al sensore di posizione dell’albero motore.

Se questo materiale manca, il motore perderà la capacità di sincronizzare l’impulso dell’iniettore e la fasatura della camma, il che causerà lo stallo del motore e il motore non potrà essere riavviato. La perdita di potenza durante la guida del veicolo può causare una collisione inavvertita, che rappresenta un rischio per la sicurezza.

Fiat Chrysler Cina aggiornerà gratuitamente il software del modulo powertrain per i veicoli nell’ambito del richiamo per eliminare potenziali rischi per la sicurezza. Inoltre, estenderà il periodo di garanzia di questa parte dei veicoli interessati a 8 anni (chilometraggio illimitato). Il nuovo software risolverà del tutto il problema.

Fiat Chrysler Cina notificherà il richiamo agli utenti interessati tramite posta raccomandata e altri mezzi. Gli utenti possono chiamare la hotline del servizio: 400-650-0118 o consultare un rivenditore autorizzato. Inoltre, è anche possibile accedere ai siti Web dpac.samr.gov.cn, www.recall.org.cn e seguire l’account ufficiale di WeChat (SAMRDPAC) per ulteriori informazioni e indizi sui difetti. Come sempre accade in questi casi il richiamo sarà totalmente gratuito.

