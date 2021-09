Jeep Commander: avrà pneumatici premium Bridgestone

Bridgestone è stata scelta dal Gruppo Stellantis per fornire i pneumatici da 18 cerchi per il nuovo SUV a 7 posti del marchio Jeep. Ci riferiamo naturalmente alla nuova Jeep Commander. Il veicolo sarà equipaggiato con il modello premium Alenza 001, che offre elevate prestazioni, sicurezza e comfort per i conducenti.

Jeep Commander avrà pneumatici Alenza 001 di Bridgestone

“L’Alenza 001 offre un’esperienza di guida ad alte prestazioni, alti livelli di stabilità, precisione e aderenza per tutta la vita del pneumatico e in tutte le condizioni della pista. Oltre alla guidabilità, lo pneumatico contribuisce anche al risparmio di carburante, grazie alla sua bassa resistenza al rotolamento”, spiega Andrés Gabrielli, Direttore del primo equipaggiamento presso Bridgestone Latin America South.

Secondo il dirigente, l’opzione di avere pneumatici premium su un’auto di serie rafforza l’impegno di entrambe le aziende nell’offrire il meglio ai consumatori. “La fornitura di primo equipaggiamento per il nuovo SUV Jeep Commander rafforza la partnership tra Bridgestone e Jeep, due aziende forti che puntano alla qualità e alle alte prestazioni per il consumatore”, sottolinea Gabrielli.

Per garantire le massime prestazioni dai suoi pneumatici, Bridgestone investe costantemente in ricerca e sviluppo. Lo pneumatico Alenza 001 è stato sviluppato con una mescola innovativa e l’esclusiva tecnologia NanoPro-Tech, che fornisce il controllo delle interazioni dei materiali a livello molecolare, favorendo un eccellente equilibrio tra aderenza sul bagnato e resistenza al rotolamento.

Ricordiamo che il nuovo SUV di Jeep sta ricevendo un’accoglienza straordinaria nel mercato auto del Brasile. Infatti il nuovo SUV a 7 posti ha già venduto in pochissimi giorni più di 7 mila unità senza ancora essere apparso in concessionaria. Infatti la sua presentazione è avvenuto solo da pochi giorni, per l’esattezza lo scorso 26 agosto.

