Opel Rocks E-xtreme: ecco come sarebbe la versione estrema

Opel ha presentato circa due settimane fa l’Opel Rocks-e, una versione rebrendizzata della Citroën Ami. Quest’ultima è un quadriciclo pesante completamente elettrico sviluppato appositamente per la città.

Proprio come il modello francese, la Rocks-e dispone di caratteristiche davvero particolari e queste l’hanno resa la base per un piccolo progetto realizzato da uno studente di industrial design che ha portato alla nascita della Opel Rocks E-xtreme.

Opel Rocks E-xtreme, la versione estrema del quadriciclo a zero emissioni

Opel Rocks E-xtreme: un design ci mostra in render come sarebbe la versione estrema del quadriciclo

Lukas Wenzhöfer, che attualmente studia presso la School of Design dell’Università di Pforzheim (in Germania), ha dichiarato che ha implementato una serie di modifiche al primo quadriciclo elettrico di Opel.

Pur mantenendo l’intera carrozzeria originale della Rocks-e, ha implementato degli pneumatici off-road, delle sospensioni rialzate con molta corsa e degli ampi parafanghi (che non bastano per coprire le ruote). Sulla parte superiore della carrozzeria è stata aggiunta una struttura tubolare che protegge l’abitacolo in caso di ribaltamento.

Sul retro, invece, c’è un grosso alettone che sporge di diversi centimetri sopra il tetto della Opel Rocks E-xtreme. Molto probabilmente, questo aggiunge un sacco di carico aerodinamico. Il designer ha implementato, inoltre, nuovi fari anteriori e posteriori a LED che si sposano perfettamente con l’attuale design della casa automobilistica tedesca e sono molto meglio di quelli usati dalla vettura di serie di Citroën.

Wenzhöfer ha aggiunto anche dei LED sul tetto e sulle piastre paramotore per un look più avventuroso. Non manca una livrea che combina i colori nero, giallo e ciano. Come è possibile vedere nel video creato dal designer, la Rocks E-xtreme sarebbe adatta a una pista da skateboard in cemento, saltando, scivolando e facendo qualsiasi altra cosa che si fa con un’auto RC.

L’Opel Rocks-e originale dispone di un motore elettrico con potenza di 8 CV e un pacco batterie da 5,5 kWh. Tuttavia, possiamo immaginare un propulsore più potente sulla versione E-xtreme. Il peso, invece, verrebbe mantenuto a circa 425 kg.

