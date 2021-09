Fiat richiama sei auto per airbag pericolosi

Fiat ha emesso in Brasile un richiamo che riguarda i modelli Uno, Grand Siena, nuova Palio, Doblò, Doblò Cargo e Fiorino, tutti model year 2014 e 2015. Secondo quanto dichiarato dalla casa automobilistica torinese, bisognerà effettuare una verifica ed eventualmente sostituire i moduli airbag lato guidatore e/o lato passeggero anteriore in caso di esito positivo.

Lo storico marchio italiano sostiene di essere stata rilevata la possibilità di degrado degli inneschi degli airbag a causa della possibile esposizione del veicolo a forti variazioni di temperatura e umidità per lunghi periodi.

Fiat Fiorino 2015 incluso nel richiamo

Fiat: sei modelli di vetture sono state richiamate in Brasile per un grave problema agli airbag

Nelle collisioni che richiedono l’attivazione dell’airbag, il sistema di attivazione può rompersi per eccessiva pressione interna, provocando la dispersione di frammenti metallici nell’abitacolo, con potenziali danni fisici gravi o addirittura mortali per gli occupanti delle vetture coinvolte.

Sono incluse nel richiamo la Uno model year 2014 e 2015 con numeri di telaio compresi fra E0539906 a F06352188, la nuova Palio model year 2014 e 2015 con numeri di telaio E2206072 a F22443181 e E4174617 a F400111979, la Grand Siena model year 2014 e 2015 con numeri di telaio E300165287 a F300229787, Doblò model year 2014 e 2015 con numeri di telaio E1112451 a F1123914, Doblò Cargo model year 2014 e 2015 con numeri di telaio E20036765 a F20039758 e Fiorino model year 2014 e 2015 con numeri di telaio E9001680 a F90025269.

Fiat Uno 2015 inclusa nel richiamo

È possibile consultare i numeri di telaio dei veicoli interessati nel richiamo e/o ottenere maggiori informazioni, visitando il sito web di Fiat Brasile oppure contattando il centro assistenza clienti Fiat su WhatsApp o al numero dedicato.

Fiat sostiene che il tempo stimato di riparazione, in caso di verifica positiva al problema, è di circa 2 ore. Inoltre, l’intervento verrà effettuato presso le concessionarie autorizzate presenti sul territorio brasiliano in maniera completamente gratuita.

Fiat Grand Siena 2015 inclusa nel richiamo

