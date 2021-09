Fiat 8V: presto all’asta uno dei soli 114 esemplari realizzati

Il 17 settembre, RM Sotheby’s terrà un’asta a St. Moritz (in Svizzera) dove proporrà una delle sole 114 Fiat 8V costruite tra il 1952 e il 1954. La nota casa d’aste ha stimato una vendita compresa fra 1.300.000 e 1.600.000 Fr (1.196.878-1.473.081 euro). È uno dei primi esemplari dei 34 costruiti della Serie I con una carrozzeria realizzata interamente da Fiat.

La 8V ha suscitato sicuramente scalpore quando è stata presentata al pubblico in occasione del Salone di Ginevra del 1952. È stata sicuramente una sorpresa quando Fiat ha rivelato un’auto sportiva con un prestante motore e un’estetica molto diversa dagli altri modelli proposti. Il concept della Fiat 8V nacque da una proposta del capo ingegnere dell’azienda Dante Giacosa che, su proposta del consigliere di amministrazione di Fiat Vittorio Valletta, suggerì al marchio torinese di realizzare una sportiva a produzione limitata per una nuova classe da corsa Gran Turismo da 2 litri.

Fiat 8V motore

Fiat 8V: solo 114 esemplari realizzati in appena due anni di produzione

I primi 34 esemplari della vettura avevano carrozzerie prodotte interamente dal Reparto Carrozzerie Speciali di Fiat e progettate da Luigi Rapi, allora direttore dell’ufficio tecnico carrozzeria del marchio modenese torinese. Sotto il cofano è presente un avanzato motore V8 (Tipo 104) da 2 litri abbinato a un cambio manuale a 4 rapporti. L’auto disponeva di sospensioni indipendenti su tutte e quattro le ruote e dei freni a tamburo.

Con un peso inferiore ai 1000 kg, la 8V è stata progettata per offrire una guida equilibrata e reattiva grazie al telaio leggero e al motore performante. La prima versione del Tipo 104 produceva 110 CV di potenza, permettendo al veicolo di raggiungere una velocità massima di 190 km/h.

Solo 114 unità della Fiat 8V sono state realizzate in un ciclo di produzione durato appena due anni. Questo perché i dirigenti Fiat dell’epoca concentrarono gli sforzi sullo sviluppo di auto per volumi di produzione più elevati come la Fiat 600 e la 500.

La 8V attesa all’asta a St. Moritz dispone di una carrozzeria dipinta in Grigio Rosato abbinata a sedili rossi e tappetini grigi e beige. Inizialmente, la vettura doveva essere immatricolata a Milano dal suo primo proprietario, ma alla fine fu esportata a Gentilino, in Svizzera. La calandra è stata leggermente modificata per consentire un maggiore afflusso d’aria nel vano motore. Nel corso degli anni, questa Fiat 8V ha partecipato a diverse competizioni.

Arrivando al 2008, l’auto è sbarcata in Italia e più precisamente ad Aosta. Nel 2011, la vettura ha ricevuto un restauro completo durato fino al 2014. In quell’anno, la Fiat ha fatto la sua prima apparizione durante il Concorso d’Eleganza di Villa d’Este a maggio. Nell’ottobre del 2014 fu venduta di nuovo a un altro italiano.

