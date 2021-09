Opel: Mark Adams è una delle Eurostar 2021

Mark Adams, vicepresidente del design di Opel, è una delle Eurostar 2021 secondo Automotive News Europe. La rivista specializzata ha scelto ancora una volta i 17 decision-maker più dinamici dell’anno del settore automotive. I vincitori del premio si sono incontrati martedì sera nel corso di un evento collaterale del Salone di Monaco 2021. Adams è stato premiato per il moderno design del nuovo Opel Mokka.

“Grazie a un SUV compatto come Opel Mokka, Mark Adams e il suo team hanno avviato il radicale rinnovo del design di Opel. Presentando Opel Mokka, la Casa lo ha descritto come una vettura che non passerà inosservata e che cambierà la percezione del marchio”, secondo quanto dichiarato da Automotive News Europe. Quella di quest’anno è la 24ª edizione dei primi Eurostars destinati ai leader del settore.

Opel Mokka e Mokka-e

Opel: Automotive News Europe premia Mark Adams come una delle Eurostar 2021

Luca Ciferri, Associate Publisher & Editor di Automotive News Europe, ha detto: “I 17 premiati hanno superato sfide professionali e personali senza precedenti durante la pandemia e dopo di essa. La flessibilità e il talento che hanno dimostrato in tempi così difficili sono degni di nota. Stanno contribuendo a portare il settore automotive in una nuova epoca con soluzioni profittevoli”.

Il nuovo Opel Mokka colpisce per le proporzioni perfette e la precisione fin nei minimi dettagli. Vanta sbalzi corti e postura larga, tipici dell’aspetto audace e puro del compatto a cinque posti lungo 4,15 metri. La caratteristica più interessante presente sull’ultima generazione del SUV è il nuovo frontale Opel Vizor.

Come per il casco integrale, una visiera protettiva copre il nuovo volto, integrando perfettamente in un unico elemento la griglia, i fari a LED e il nuovo Opel Blitz. Il nome del modello appare per la prima volta al centro del portellone posteriore con un carattere appositamente progettato che forma la parola Mokka in modo tecnico, fluido e vivace.

La stessa filosofia è stata adottata anche per l’abitacolo. Infatti, troviamo il nuovo Pure Panel composto da due ampi schermi e che si concentra sull’essenziale. Il Pure Pnal è costituito da un design originale ed è strutturato per essere comprensibile a colpo d’occhio. Il nuovo Opel Mokka è disponibile anche in versione 100% elettrica con il nome di Mokka-e, oltre che con motori a combustione interna.

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI