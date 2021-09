Fiat SUV Coupé avvistato con carrozzeria definitiva

Dopo un periodo di test che hanno riguardato solo i motori, il SUV Project 376 torna ai test su strada. In Brasile hanno avvistato ieri mattina (7/9) un prototipo del modello nel centro della capitale del Minas Gerais. Dalle immagini si evince che Fiat SUV coupé condividerà gran parte della strumentazione con Fiat Pulse. Porte anteriori, parabrezza e cofano saranno comuni. Le differenze iniziano dalla colonna “B” in poi per l’aumento delle dimensioni del passo e l’abbassamento del tetto del Fiat SUV coupé nella parte posteriore.

Il portellone avrà una nuova forma in seguito all’abbassamento del tetto e sarà leggermente più lungo a causa del passo più grande. Ma le forme laterali seguiranno le forme di Cronos, Argo e Pulse. Nell’aspetto esterno, modanature sui parafanghi e applicazioni in plastica contribuiranno a rendere l’aspetto di questo modello più robusto. Il portellone posteriore ospiterà la targa e si aprirà come quello del concorrente Volkswagen Nivus.

Chiamato C-SUV dai fornitori, il Fiat SUV coupé avrà ruote a cinque fori a causa delle sue dimensioni maggiori. Il veicolo immortalato in queste foto è stato predisposto con cerchi da 17 pollici con pneumatici 205/65 R17. Avrà dimensioni vicine a quelle della Cronos con 4,36 metri di lunghezza, anche la larghezza dovrebbe avvicinarsi agli 1,72 m della berlina, ma il passo potrebbe essere più ampio.

All’interno, il Fiat SUV Coupé avrà finiture simili a quelle di Pulse, ereditando sedili, cruscotto e rivestimento delle portiere. A differenza del Pulse, il SUV coupé di Fiat avrà un motore 1.3 Turbo Firefly Flex (T270), che su Toro e Jeep Compass ha una potenza di 180 CV a benzina e 185 CV a etanolo, mentre la coppia è di 27,5 kgfm. Il propulsore sarà collegato solo al cambio automatico a sei marce. Ma durante la presentazione del motore T270, un dirigente di Stellantis responsabile del motore ha affermato che questo potrebbe avere una potenza e una coppia inferiori a seconda della versione.

