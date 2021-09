Jeep: la gamma ibrida 4xe protagonista di un nuovo video

Jeep continua a puntare sull’elettrificazione come linea guida del suo futuro e la gamma 4xe, composta da modelli plug-in hybrid, conferma la voglia del brand di sfruttare questo trend per crescere. La conferma arriva dalle nuove scelte di marketing del marchio americano per il mercato europeo e, in particolare, per il mercato italiano, primo mercato in Europa di Jeep per volumi di vendita.

Il brand di Stellantis ha, infatti, diffuso un nuovo video promozionale dedicato alla nuova gamma ibrida 4xe che, di mese in mese, registra ulteriori novità che vanno ad accrescere le potenzialità dell’offerta elettrificata di Jeep in Europa e, più in particolare, in Italia. Il video in questione, che riportiamo qui di sotto, è titolato Jeep Thunderbolt. Nel nuovo video diffuso da Jeep ci sono le “italiane” Compass e Renegade e la nuova Wrangler 4xe.

Il video anticipa l’arrivo delle nuove offerte con Wallbox ed un anno di ricariche incluse a partire da 159 euro al mese. Per i clienti Jeep interessati alla gamma ibrida ci saranno varie soluzioni disponibili in pronta consegna. Ecco il video:

Grande successo per la gamma ibrida 4xe di Jeep

Sono i numeri a decretare il successo della gamma 4xe di Jeep, in particolare in Italia. A circa un anno dal debutto commerciale, infatti, Compass e Renegade 4xe continuano a dominare il mercato delle vetture plug-in. Considerando i modelli ibridi PHEV, infatti, dopo 8 mesi di 2021, si registra un dominio totale di Jeep che guida il mercato con la Compass 4xe, modello che ha superato quota 6 mila unità vendute nel corso del 2021.

Dati positivi arrivano anche dalla Renegade 4xe che ha toccato quota 4,2 mila unità vendute in Italia, conquistando la seconda posizione tra i modelli ibridi più venduti. Considerando anche i modelli BEV, ovvero le elettriche al 100%, solo la Fiat 500 Elettrica ha venduto più dei due SUV ibridi di casa Jeep, entrambi prodotti nello stabilimento di Melfi.

Da notare che oggi Jeep guida il mercato dei modelli plug-in (PHEV + BEV) in Italia con una quota di mercato di 12,4%. Si tratta di un risultato davvero notevole considerando che i due SUV di Jeep sono sul mercato da poco e che Jeep ha, di fatto, appena iniziato il suo programma di elettricazione.

Le altre novità ibride in arrivo per Jeep

Oltre a Compass e Renegade, la gamma ibrida plug-in di Jeep include anche la Wrangler. In futuro, per il mercato europeo, arriveranno anche altri modelli come la nuova Grand Cherokee 4xe che contribuiranno alla crescita delle vendite dei modelli elettrificati del marchio americano.

Da notare, inoltre, che nel corso dei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del 2021, è atteso il debutto delle varianti mild hybrid di Renegade e Compass, modelli che utilizzeranno i nuovi motori FireFly con sistema mild hybrid a 48 V prodotti nello stabilimento di Termoli. Nel corso del 2022, inoltre, verrà presentato il futuro B-SUV entry level di Jeep, sviluppato su piattaforma CMP.

Tale modello, oramai è confermato, non sarà ibrido plug-in ma arriverà sul mercato direttamente in versione elettrica al 100%, avviando un’ulteriore trasformazione del marchio, sempre più concentrato sull’elettrificazione. Maggiori dettagli in merito arriveranno nelle prossime settimane.

