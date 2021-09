Kubica sostituirà Raikkonen anche nel GP d’Italia di F1

Robert Kubica sostituirà ancora una volta Kimi Raikkonen. Il polacco rimpiazzerà l’esperto pilota finlandese anche nel Gran Premio d’Italia. Questo è quanto riportato dalla polacca TVP Sport. Probabilmente Kimi Raikkonen non avrà ancora un test Covid-19 negativo, visto il poco tempo trascorso dal suo risultato positivo, quindi il pilota polacco sarà in pista anche a Monza nel Gran Premio d’Italia di Formula 1.

Secondo voci provenienti dalla Polonia anche a Monza Kubica prenderà il posto di Raikkonen

Venerdì scorso Raikkonen ha partecipato alla prima e alla seconda sessione di prove libere a Zandvoort, ma sabato è trapelata la notizia che il finlandese era risultato positivo al Covid-19. L’Alfa Romeo ha agito rapidamente con il suo pilota di riserva, Kubica, che si è comportato bene nella gara di F1 in Olanda.

Secondo i media polacchi, Kimi Raikkonen non ha ancora sostenuto un nuovo test, ma poiché il test precedente è ancora molto recente, è improbabile che possa partecipare al GP d’Italia. Alla luce di ciò, Robert Kubica si recherà in Italia, dove probabilmente farà coppia ancora una volta con il pilota italiano Antonio Giovinazzi all’Alfa Romeo nel fine settimana. Per coincidenza, 15 anni fa, Kubica conquistava il suo primo podio in Formula 1 proprio a Monza.

Vedremo dunque se nelle prossime ore arriverà la conferma al secondo stop consecutivo per Kimi Raikkonen con il pilota finlandese che ha da poco annunciato che il 2021 sarà il suo ultimo anno in Formula 1 dopo di che appenderà il casco al chiodo.

Ti potrebbe interessare: Robert Kubica: con la Ferrari era tutto pronto per la firma del contratto ma l’incidente ha cambiato i piani del team del cavallino rampante

Secondo indiscrezioni provenienti dalla Polonia Robert Kubica sostituirà ancora una volta Kimi Raikkonen anche nel Gran Premio d’Italia

Ti potrebbe interessare: Buone sensazioni per Robert Kubica sulla monoposto C41 di Alfa Romeo Racing Orlen durante il filming day al Montmelò

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI