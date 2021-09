Maserati Merak SS: una delle sole 787 prodotte all’asta

Presentata al Salone di Parigi nell’ottobre del 1972, la Maserati Merak (Tipo 122) si scontrava sul mercato con artisti del calibro di Ferrari Dino 246 e Lamborghini Urraco. La vettura prende il nome da una stella della costellazione dell’Orsa Maggiore e presenta uno stile sportivo che imita quello della sorella Bora (entrambe disegnate da Giorgetto Giugiaro).

La Merak si basa su un telaio monoscocca in acciaio con sospensioni a doppio braccio oscillante indipendenti, freni a disco ventilati su tutti e quattro ruote e sterzo a pignone e cremagliera. Sotto il cofano è presente un V6 da 3 litri disposto longitudinalmente, abbinato a un cambio a 5 rapporti, in grado di erogare 193 CV e 188 nm.

Maserati Merak SS motore

Maserati Merak SS: un bellissimo esemplare restaurato è in attesa di trovare una nuova casa

Tre anni dopo, in occasione del Salone di Ginevra, la casa automobilistica modenese presentò la Maserati Merak SS. Oltre ad avere più potenza e coppia (220 CV), era più leggera e disponeva di carburatori Weber 44 DCNF maggiorati e un rapporto di compressione di 9.0:1. Presenti anche degli pneumatici anteriori e posteriori più grandi e alcuni ritocchi al telaio.

La Super Sport impiegava 7,5 secondi per scattare da 0 a 96 km/h e raggiungeva una velocità massima di 249 km/h. A livello estetico, si differenzia dal modello standard per la griglia trasversale sul cofano e per una plancia completamente nuova presente all’interno.

Maserati Merak SS abitacolo

H&H Auctions sta proponendo all’asta una delle sole 787 Merak SS realizzate. Si tratta di un esemplare del 1978 con paraurti anteriore e posteriore Bora, la cui vendita è stimata a 60.000-70.000 sterline (69.882-81.529 euro). Il telaio n°2288 è stato prodotto nel gennaio del 1978 e giunto nuovo in America. Dopodiché, la 2+2 è stata importata nel Regno Unito dal venditore nel corso del 2020.

Insoddisfatto del design dell’auto, la fece riverniciare da Silver a Dark Blue metallizzato. Inoltre, sono stati installati degli indicatori e delle luci di marcia diurna a LED. La tappezzeria in pelle nera è stata accuratamente pulita ed è completata da nuovi tappetini Maserati molto difficili da trovare.

Sotto il cofano è rimasto il propulsore originale. Il venditore sostiene che questa Maserati Merak SS funziona in maniera impeccabile e rappresenta un’ottima possibilità per viaggiare a bordo di una superba auto con numeri corrispondenti.

