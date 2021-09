Stellantis celebra 21 milioni di motori prodotti in Messico

Il gruppo Stellantis dispone di due stabilimenti per la produzione di motori situati negli stati di Coahuila in Messico. Si tratta del Saltillo Norte Engine Plant, unico complesso del gruppo a livello mondiale che produce il motore HEMI, e il Saltillo Sur Engine Plant, nel quale viene realizzato il propulsore 3.6 litri Pentastar nelle versioni benzina e PHEV.

Stellantis Mexico può festeggiare perché ha appena prodotto il 21 milionesimo motore, protagonista un modello Pentastar V6 JL BSG da 3,6 litri, esportato nello stabilimento di Toledo North in Ohio, per essere il cuore di una Jeep Wrangler Rubicon 2021.

A conti fatti, dal 1981 lo stabilimento di Saltillo Norte Motor Plant ha iniziato la produzione dei propulsori del gruppo, che si caratterizzavano per essere il cuore di icone come Dart K, Neon, Stratus, Cirrus, Magnum, New Yorker, Le Baron e Spirit tra gli altri.

L’HEMI attualmente prodotto è lo stesso che rende la Dodge Charger SRT Hellcat Redeye come la berlina di produzione più veloce al mondo. È presente anche in alcune versioni della Dodge Challenger, Dodge Charger, Dodge Durango, Jeep Grand Cherokee, Ram e Chrysler 300.

Anni dopo, nel 2010, quello che adesso è il gruppo Stellantis ma che allora era ancora Fiat Chrysler Automobiles ha aperto le sue porte nello stabilimento di Saltillo Sur Engine, che produce motori per modelli come i veicoli Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, JT, Dodge Durango, Chrysler Pacifica e Ram 1500. Insieme, entrambi i complessi hanno raggiunto la cifra record di 21 milioni di motori che vengono esportati principalmente negli Stati Uniti e in Canada.

Negli anni i due stabilimenti di motori si sono trasformati per adattarsi ai diversi veicoli del gruppo, realizzando una continua evoluzione che li mantiene all’avanguardia. Grazie a questi due stabilimenti Stellantis può festeggiare il raggiungimento di questo storico traguardo dei 21 milioni di motori prodotti in Messico dall’azienda guidata da Carlos Tavares.

