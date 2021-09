Stellantis: licenziati oltre 1.000 lavoratori temporanei

Dopo la crisi covid e la riduzione dell’orario lavorativo che ha colpito l’industria automobilistica arriva la crisi dei semiconduttori, parte necessaria per l’assemblaggio di auto dotate di tecnologia avanzata del gruppo Stellantis (ex-PSA). Quest’ultimo colpisce non solo l’industria automobilistica ma anche altre industrie dipendenti da piccoli chip elettronici prodotti all’estero. Tuttavia, negli stabilimenti Stellantis, sono i precari che lavorano all’assemblaggio delle auto, dove il lavoro è più arduo, a pagare il prezzo più alto per questo problema.

Infatti, a Sochaux, Mulhouse e Rennes, i siti del gruppo metteranno alla porta i lavoratori temporanei, con il pretesto della mancanza di semiconduttori e quindi di una mancanza di attività per pagarli. A Mulhouse sono colpiti 400 lavoratori interinali. A Sochaux l’azienda ha annunciato la chiusura del turno di notte ma anche il passaggio al mono-flusso, ovvero per lavorare su un’unica linea di montaggio anziché su due, che comporterà la fine della missione per 600 lavoratori interinali. A Rennes, lo stesso, 150 lavoratori temporanei perderanno il lavoro. Così, il gruppo Stellantis cerca di attenuare gli effetti della crisi sui suoi dipendenti più precari.

Se la maggior parte delle case automobilistiche soffre dell’attuale carenza di semiconduttori che le porta a licenziare parte del monte salari, la decisione di licenziare i precari viene presa mentre le aziende hanno raggiunto cifre record negli ultimi tempi. Secondo CGT Sochaux, il gruppo Stellantis avrebbe guadagnato 6 miliardi di euro durante i suoi primi sei mesi di esistenza. A ciò si aggiungerebbero 54 miliardi di euro in contanti oltre a un margine operativo record dell’11,4% calcolato sulla redditività del lavoro dei dipendenti. Questo primato contrasta con quello del gruppo PSA che, a fine 2020, aveva realizzato 2,2 miliardi di euro di utili, ovvero tre volte di più nella metà del tempo.

La buona salute del gruppo Stellantis è facilmente spiegabile, la sua redditività è soprattutto sulle spalle dei dipendenti dopo vari piani di tagli occupazionali che hanno colpito non meno di 30.000 dipendenti negli ultimi anni mentre il gruppo si chiamava ancora PSA, ma anche la grande insicurezza di posti di lavoro, in cui i lavoratori temporanei fungono da variabile di adeguamento. Parte di questi tagli di posti di lavoro può essere spiegata dal cambio di strategia di Stellantis, che vuole passare da una politica dei volumi a una politica dei margini. Chiaramente l’obiettivo non è più costruire molto, ma realizzare enormi profitti su vetture di alta gamma, e questo con la metà dei dipendenti.

