All’asta l’Alfa Romeo Spider più veloce del mondo

La maggior parte di voi avrà sicuramente sentito parlare almeno una volta di Alfaholics. L’azienda è molto conosciuta per i suoi splendide restomod basati sulla Giulia degli anni ‘60. La stessa cosa vale anche per l’Alfa Romeo Spider basata sempre sulla Giulia.

Attesa all’asta sul sito di Collecting Cars, questo esemplare prende il nome di Alfaholics Spider-R 007 e si basa su una Spider Serie 2 del 1977. Rispetto alle precedenti Duetto introdotte un decennio prima, questa vettura si differenzia principalmente per la coda Kamm tagliata.

Alfaholics Spider-R 007 interni

Alfa Romeo Spider: il restomod di Alfaholics sarà presto offerto all’asta

Aldilà della forma generale del corpo, però, il progetto di Alfaholics ha lasciato pochi dettagli originali. A partire dal 2011, l’auto è stata oggetto di una serie di importanti aggiornamenti che l’hanno trasformata in una valida alternativa alla Giulia GTA-290 sempre di Alfaholics.

Un appassionato ha deciso di commissionare all’azienda la costruzione di una Spider da utilizzare in pista senza però una roll-bar visibile. Quindi il team ha costruito su misura un pianale inferiore per consentire ai sedili da corsa Recaro del cliente di adattarsi correttamente. Altre modifiche riguardano un motore Twin Spark a quattro cilindri con potenza di 219 CV abbinato a una trasmissione sequenziale a 6 rapporti e a un differenziale a slittamento limitato.

A bordo della Spider-R 007 c’è un pacchetto completo di sospensioni regolabili Alfaholics GTA-R e un nuovo impianto frenante costituito da pinze anteriori a sei pistoncini. Troviamo poi un radiatore in alluminio con elettroventola gestita da una centralina, un serbatoio del carburante riempito di schiuma di alluminio, un sistema antincendio, cofano motore e vano bagagli in fibra di vetro e sistema di monitoraggio del veicolo. Non mancano degli interni rifiniti in pelle e alcantara personalizzati.

Alfaholics afferma che è l’Alfa Romeo Spider più veloce del mondo. Purtroppo non abbiamo informazioni sul possibile prezzo, ma l’azienda sostiene che replicare questa configurazione costerebbe circa 150.000 sterline (174.991 euro).

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI