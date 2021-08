Ferrari Tribute to Targa Florio 2021: il programma dell’evento

Si avvicina l’appuntamento con il Ferrari Tribute to Targa Florio 2021, che andrà in scena a metà ottobre in Sicilia. L’isola, con il suo splendore, farà da cornice alla prestigiosa Ferrari Cavalcade di settembre, il cui cuore pulsante sarà Taormina, perla dello Ionio e grande meraviglia turistica italiana. Poi toccherà al Ferrari Tribute to Targa Florio 2021 che, seppure a un livello meno esclusivo, saprà toccare le giuste corde emotive degli appassionati.

Ancora una volta, quindi, si celebra un sigillo fra le auto di Enzo Ferrari e la corsa di don Vincenzo Florio. Negli scorsi anni il livello di adesioni è stato all’altezza delle aspettative. Probabilmente anche nel 2021 il Ferrari Tribute to Targa Florio saprà chiamare a raccolta un buon numero di proprietari, provenienti da diverse aree geografiche del pianeta, a riprova della valenza internazionale dell’evento.

Una festa di passione tra “rosse” e classiche

Una Ferrari F12tdf al Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Le “rosse” di Maranello, come da tradizione, si affiancheranno alle auto storiche della Targa Florio Classic, per una miscela capace di entrare nel cuore di chi ama le belle sculture a quattro ruote. I partecipanti saranno impegnati in un percorso a due tappe, con una sfida di regolarità turistica a sancire il ritmo degli aspetti competitivi della manifestazione. Non solo sfide al cronometro, però. In Sicilia i partecipanti potranno gustare una ricca miscela di arte, cultura, paesaggi, bellezza, storia e gastronomia.

Sul piano emotivo, per chi ama il motorsport, la tappa più attesa sarà quella sulle strade delle Madonie, dove i proprietari dei gioielli del “cavallino rampante” e i loro passeggeri potranno gustare le atmosfere della mitica Targa Florio, le cui imprese si sono fissate per sempre nell’antologia dell’automobilismo da gara. Ricordiamo che questa corsa si è disputata dal 1906 al 1997 come competizione di velocità. Dal 1978 va in scena nella versione rallistica, ben diversa nello spirito, ma comunque capace di dare continuità all’evento, che si è disputato per ben 103 volte: una straordinaria prova di longevità.

In ricordo della Targa Florio

Una Ferrari Portofino al Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Oggi la sfida ideata da don Vincenzo Florio rivive anche con appuntamenti rievocativi, che ne celebrano la grandezza. Molti appassionati e collezionisti giungono da ogni angolo del mondo per scoprirne i luoghi, spesso abbandonati al loro destino, come l’area di Floriopoli.

Targa Florio Classic e il Ferrari Tribute to Targa Florio 2021 faranno tappa sulle strade delle Madonie nella giornata di venerdì 15 ottobre, toccando alcuni luoghi interessati da quella nobile tradizione motoristica. Ricordiamo che un altro evento analogo si svolge a Brescia, con il Ferrari Tribute to 1000 Miglia, legato alla rievocazione classica della leggendaria “Freccia Rossa”. Due appuntamenti di spessore, per celebrare due gare italiane di grande prestigio mondiale, che si sono fissate per sempre nella storia e, soprattutto, nel cuore degli appassionati. I motori delle “rosse”, dunque, si preparano a rombare in Sicilia, prima con Ferrari Cavalcade e poi con il Ferrari Tribute to Targa Florio 2021.

Programma Targa Florio Classica e Ferrari Tribute to Targa Florio 2021

Una Ferrari 812 Superfast al Ferrari Tribute to Targa Florio 2019

Giovedì 14 ottobre

Verifiche Tecniche e Sportive

Briefing con il Direttore di Gara

Cerimonia di partenza

Venerdì 15 ottobre

1a Tappa: partenza da Palermo, Trapani e le saline, arrivo a Palermo Sabato 16 ottobre

2a Tappa: partenza da Palermo, Circuito delle Madonie, Palermo fine gara

Domenica 17 ottobre

Tour di Palermo

Premiazione

Vetture ammesse

Targa Florio Classica: vetture prodotte fino al 1977

Targa Florio Legend: vetture prodotte dal 1978 al 1990

Targa Florio Gran Turismo: vetture GT stradali prodotte dal 1991

Ferrari Tribute: riservato a possessori di vetture Ferrari prodotte dal 1991

Fonte | Targa-Florio.it

