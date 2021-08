Mirafiori: il governo la sponsorizza come fabbrica di chip Intel

Nelle ultime settimane, il CEO di Intel Pat Gelsinger ha girato l’Europa alla ricerca di una regione adatta per crearne una nuova fabbrica di chip del gigante tecnologico americano. Parlando della roadmap per il 2025, Intel ha ribadito l’intenzione di costruire diverse nuove fabbriche per superare la crisi dell’offerta negli ultimi mesi, oltre a prendere le distanze dalla Cina. Secondo il governo italiano, lo stabilimento Mirafiori di Torino è il luogo perfetto per Intel Corporation Per questo ha già concordato con tutte le parti sul campo.

A parlare oggi sono stati il ministro dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio e il sindaco di Torino Chiara Appendino. I tre rappresentanti delle istituzioni si impegnano a presentare la candidatura del Polo Industriale di Torino, ancora in parte occupato dagli stabilimenti FIAT, ora Stellantis.

Quello di Intel è “un progetto che potrebbe avere un enorme impatto sull’intera regione e sulla sua economia. Pensiamo di avere già una regione infrastrutturata per questa costruzione, che è l’edificio di Mirafiori nella parte inutilizzata”, ha detto il ministro che ha anche investimenti governativi di 8 miliardi per battere la concorrenza di Germania e Spagna.

“Per me Torino ha tutti i requisiti, non è l’unica ma la più qualificata. Non sappiamo cosa farà Intel, ma vista la mole di investimenti anche del contributo statale, penso che porterà a una rete su larga scala sul suolo europeo, in questo ragionamento penso a due o tre fatti, uno dei che c’è in Italia”, ha detto Giorgetti sperando che “potrebbe esserci anche dall’Italia il via libera per investimenti del Paese per più di 8 miliardi e che ci siano ragionevoli speranze per Torino”. Vedremo dunque come si evolverà la situazione e se davvero Mirafiori potrà ottenere questa nuova fabbrica che sarebbe fondamentale per l’economia dell’intera regione.

