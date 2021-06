Ferrari F171: la nuova supercar debutterà il 24 giugno

Dopo aver presentato la 812 Competizione, adesso Ferrari è pronta ad annunciare un’altra supercar che nelle ultime settimane è emersa in varie indiscrezioni e foto spia con il nome di Ferrari F171. In particolare, la “baby Ferrari” sarà presentata in anteprima il 24 giugno 2021 con sotto il cofano un nuovo motore V6 ibrido.

In molti sostengono che la F171 sarà l’erede spirituale della Dino degli anni ’60 e ’70 e sarà equipaggiata con un nuovissimo propulsore che dovrebbe avere una cilindrala di 3 litri e una potenza di circa 600 CV. Con questi numeri, il bolide andrà a scontrarsi direttamente la nuova McLaren Artura.

Ferrari F171 profilo laterale

Ferrari F171: un video teaser anticipa il debutto della nuova supercar

Dato che la Maserati MC20 ha un V6 più potente (630 CV e 730 nm di coppia massima), la Ferrari F171 avrà anche un propulsore elettrico che molto probabilmente sarà collegato a un sistema ibrido plug-in piuttosto che proporre una configurazione ibrida tradizionale.

Indiscrezioni affermano che il sei cilindri potrebbe derivare da quello usato da Alfa Romeo su Giulia e Stelvio Quadrifoglio in cui produce 510 CV e 600 nm). Complessivamente, la nuova supercar dovrebbe erogare una potenza massima pari a 700 CV e garantire tra 25 e 30 km di autonomia con una singola ricarica in modalità 100% elettrica.

Il misterioso V6 ibrido sarà affiancato da una trasmissione automatica a doppia frizione a 8 rapporti e dalla trazione integrale (vista la presenza di un motore elettrico o due montato/i anteriormente). Per quanto riguarda il prezzo di partenza, non dovrebbe essere una sorpresa vedere la casa automobilistica di Maranello posizionarla sulla stessa fascia di prezzo della Artura.

In ogni caso, l’ultimo avvistamento della Ferrari F171 è avvenuto tre giorni fa tramite un video pubblicato su YouTube da Varryx. Grazie allo stesso filmato abbiamo avuto modo di apprezzare anche il sound prodotto dal sei cilindri, che esce dai due termini di scarico presenti sul retro che pare siano falsi.

