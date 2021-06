Stellantis: a Kragujevac riprende la produzione di Fiat 500L

La produzione della Fiat 500L nello stabilimento di Fiat Chrysler Automobili Srbija (FCA) di Kragujevac ora di proprietà del gruppo Stellantis è proseguita questa mattina alle 6.00 dopo una pausa di due settimane. Lo ha confermato all’agenzia Beta il sindacato indipendente di quella fabbrica. Il presidente di quel sindacato, Saša Djordjević, ha affermato che la produzione è proseguita su due turni e nel volume attuale, e “400 veicoli al giorno” “usciranno dalla corsia”. Il 28 maggio gli addetti alla produzione dello stabilimento serbo di Stellantis sono stati mandati in aspettativa retribuita.

Fiat 500L: a Kragujevac riparte la produzione della vettura

Djordjevic ha detto che sono attesi piani concreti per lo stabilimento Fiat in Serbia, che, come ha aggiunto, sarà previsto dal piano strategico della società “Stellantis”, che comprenderà anche stabilimenti in Turchia, Italia, Polonia e altri Paesi. Ha detto che il piano strategico dovrebbe essere presentato in pochi mesi. Secondo lui, per quanto riguarda la prospettiva di produzione a Kragujevac, la direzione dell’azienda prenderà una decisione dopo aver effettuato una valutazione in base alla domanda di veicoli e alle normative ambientali in Europa.

È convinto che la produzione di un nuovo modello di veicolo elettrico verrà avviata nello stabilimento di Kragujevac, ma anche che sarà l’azienda a decidere il “destino della produzione” della Fiat 500 L. Djordjevic ritiene che il tempo delle auto “classiche” stia decisamente passando e che il futuro sia nei veicoli “elettrici”, seguito dall’adeguamento della fabbrica di Kragujevac. Secondo Djordjevic, l’azienda valuterà sicuramente se è necessario mantenere la produzione di “500L” per i prossimi due o tre anni, parallelamente alla produzione di una nuova auto elettrica.

Ti potrebbe interessare: “Basta voci, ipotesi e interrogativi”, su Stellantis si sfoga la UIL

Dopo uno stop di due settimane riparte la produzione di Fiat 500L nello stabilimento di Stellantis in Serbia a Kragujevac

Ti potrebbe interessare: Stellantis conferma che Fiat continuerà la produzione a Kragujevac

Subscribe to Notifications Opt-out from Notifications Looks like you have blocked notifications!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI