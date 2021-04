Stellantis conferma che Fiat continuerà la produzione a Kragujevac

Nei mesi scorsi numerose indiscrezioni si sono diffuse a proposito del futuro dello stabilimento Fiat Chrysler di Kraguejavc in Serbia. La fabbrica ormai da molti anni produce la monovolume Fiat 500L, la cui vita commerciale è ormai giunta quasi al termine. In assenza di novità in Serbia si temeva un disimpegno di Fiat con la nascita del gruppo Stellantis. Il nuovo gruppo guidato da Carlos Tavares ha però confermato nelle scorse ore di non avere intenzione di spostare lo stabilimento Fiat dalla Serbia.

Stellantis avrebbe confermato che Fiat continuerà a produrre auto a Kragujevac in Serbia anche in futuro

Stellantis ha affermato che in quella società tutti avranno “la libertà di sviluppare, pianificare e produrre ciò che vogliono”. Ciò significa che i veicoli Fiat saranno prodotti negli stabilimenti Fiat e che ognuno manterrà il proprio mercato. È stato confermato inoltre che Peugeot non esporterà i suoi modelli negli Stati Uniti attraverso Stellantis e che la società andrà in Cina, Sud America e Medio Oriente. Peugeot “non ha alcuna aspirazione a rilevare Kragujevac e produrre veicoli lì”.

Recentemente persone vicine all’amministrazione di Fiat Chrysler a Torino hanno affermato che “è in corso di elaborazione un piano strategico di business e sviluppo per l’intero gruppo Stellantis“, e che successivamente saranno annunciati i piani di investimento per le fabbriche che operano all’interno della mega azienda.

In quell’occasione ieri ci è stato comunicato in via ufficiosa che i piani di investimento per gli stabilimenti dovrebbero essere annunciati alla fine dell’estate, o all’inizio dell’autunno. Dunque quali modelli saranno prodotti in futuro a Kragujevac dovremmo scoprirlo entro fine anno. Sicuro però a questo punto che si tratterà sempre di auto targate Fiat.

