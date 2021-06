Fiat Pulse: ancora un altro prototipo emerge in foto spia

La produzione del Fiat Pulse, il nuovo SUV compatto di ultima generazione della casa automobilistica torinese, inizierà ad agosto mentre il lancio dovrebbe avvenire a settembre.

La gamma del veicolo sarà composta dai motori Firefly aspirato da 1.3 litri e Firefly turbo da 1 litro. Tra le caratteristiche di serie proposte dal Pulse ci saranno aria condizionata, sterzo elettrico, airbag laterali, alzacristalli elettrici su tutte e quattro le porte, allarme antifurto, sistema di infotainment di ultima generazione e tanto altro ancora.

Fiat Pulse gira ancora per strada con una carrozzeria pesantemente camuffata

Fiat Pulse: in Brasile proseguono i test sul nuovo SUV

Nonostante il marchio di Stellantis abbia già svelato il design finale del modello senza alcun velo, continuano ad essere testati su strada dei prototipi pesantemente camuffati e dalle forme molto strane. L’ultimo è stato avvistato nelle scorse ore a Rio Grande do Norte, uno stato del Brasile situato nell’estremità orientale. I precedenti muletti erano stati visti a San Paolo, Minas Gerais e Pernambuco.

Fiat ha sfruttato un sondaggio pubblico per scegliere il nome finale del Progetto 363 fra Pulse, Tuo o Domo. Complessivamente, il produttore è riuscito a raccogliere oltre 380.000 voti, di cui il 65% ha scelto Fiat Pulse per l’attesissimo SUV compatto per il mercato brasiliano.

Come detto qualche riga fa, Fiat prevede di vendere il suo modello con i motori Firefly da 1.3 litri con potenza fino a 109 CV e Firefly turbo da 1 litro da 120/130 CV. Per questo veicolo, Stellantis ha sviluppato la nuova piattaforma chiamata MLA che debutterà ufficialmente proprio con esso.

Secondo quanto affermato, il nuovo pianale porterà con sé diversi miglioramenti interessanti, fra cui una maggiore robustezza e sicurezza per affrontare al meglio i crash test. Inoltre, si tratta di una piattaforma modulare che secondo lo storico brand italiano riesce ad adattarsi in base al modello per cui viene utilizzata. Infine, il nuovo Fiat Pulse avrà un corpo lungo circa 4 metri e un passo di 2,53 metri, poco più di Argo e Cronos.

