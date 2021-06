Nuova Fiat 500 Elettrica: proseguono i test in Brasile

Fiat è pronta a lanciare sul mercato brasiliano la sua prima vettura 100% elettrica. Stiamo parlando della nuova Fiat 500 Elettrica. Secondo le ultime indiscrezioni, la compatta a zero emissioni sarà venduta in Brasile soltanto in versione Icon, equipaggiata con un motore da 118 CV (87 kW) di potenza che gli permette di raggiungere una velocità di punta (limitata elettronicamente) di 150 km/h.

In base ai dati ufficiali forniti dal marchio torinese, la 500 Elettrica Icon assicurerà fino a 322 km di autonomia nel ciclo urbano e autostradale (WLTP) e fino a 462 km solo in quello cittadino (WLTP) grazie a una batteria agli ioni di litio da 42 kWh di capacità. La casa automobilistica torinese sta testando adesso la 500e sulle strade brasiliane, come confermato da un prototipo immortalato in foto a Minas Gerais.

Nuova Fiat 500 Elettrica, ecco la versione Icon che debutterà in Brasile

Nuova Fiat 500 Elettrica: l’ultimo prototipo è stato avvistato in foto spia a Minas Gerais

La vettura sarà venduta nel grande paese sudamericano tramite i 10 punti vendita, due dei quali presenti a San Paolo. Secondo Stellantis, la 500 Elettrica sarà commercializzata in Brasile a 250.000 R$ che al cambio attuale corrispondono a circa 40.392 euro. Tuttavia, il produttore torinese si aspetta di ridurre il prezzo della compatta elettrica nel corso dell’anno e di aumentare ulteriormente il numero delle concessionarie presso cui acquistarla.

La nuova Fiat 500 Elettrica viene fornita anche con il supporto alla ricarica rapida in quanto in soli cinque minuti è possibile percorrere fino a 50 km. In 35 minuti, invece, si raggiunge l’80% della carica partendo da 0. La city car full electric dispone poi di un sistema che gli permette di essere caricata anche a una presa domestica tradizionale.

A bordo della vettura troviamo la guida autonoma di Livello 2 costituita da una telecamera frontale che controlla lateralmente e longitudinalmente il veicolo, oltre alla presenza del cruise control adattivo che frena o accelera in risposta ad auto, ciclisti e pedoni.

Iscriviti alle notifiche e rimani sempre aggiornato Annulla le notifiche Sembra che tu abbia bloccato le nostre notifiche!

Clubalfa.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostre notizie SEGUICI QUI