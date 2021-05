Stellantis Vigo prevede un’elevata produzione per tutta l’estate

La fabbrica automobilistica Stellantis di Vigo in Spagna prevede una attività di produzione intensa per i mesi di giugno, luglio e agosto a causa della forte domanda delle auto che produce, soprattutto il SUV Peugeot 2008, che come sappiamo è uno dei modelli più caldi sul mercato in Europa, come dimostrano le vendite, in questo inizio di 2021. L’azienda ha informato oggi il comitato della interruzione della produzione di questa settimana per mancanza di microchip. Quindi la linea di assemblaggio 1 verrà interrotta almeno fino a venerdì e la linea 2 fino a domenica, quindi l’attività non riprenderà fino a sabato e lunedì, rispettivamente.

Questo nel migliore dei casi, se il problema della carenza di componenti dovesse risolversi ma c’è il rischio che il problema possa continuare e che dunque anche nelle prossime settimane lo stabilimento Stellantis di Vigo possa nuovamente dover arrestare la produzione. Si spera naturalmente che una volta risolto il problema la produzione possa ritornare nel più breve tempo possibile al pieno regime in maniera da recuperare il tempo perduto.

La crisi dei microchip sta interessando numerosi stabilimenti di Stellantis in tutto il mondo

Per questo al momento è previsto che in estate non ci saranno stop per le ferie e lo stabilimento lavorerà al massimo delle sue possibilità. La crisi dei microchip sta interessando numerosi stabilimenti di Stellantis in tutto il mondo come dimostrano le recenti chiusure di fabbriche del gruppo guidato da Carlos Tavares in Nord America. Vedremo dunque come si evolverà la situazione nei prossimi giorni e se da Vigo arriveranno notizie incoraggianti per il gruppo nato dalla fusione di Fiat Chrysler Automobiles e PSA.

