Stellantis: a Trnava niente produzione almeno fino al 27 maggio

Il gruppo Stellantis non riprenderà la produzione nel suo stabilimento di Trnava in Slovacchia almeno fino a giovedì 27 maggio. Secondo l’avviso per i dipendenti sul social network, in quella fabbrica nei prossimi giorni lavorerà solo l’officina stampa e in parte i dipendenti che scaricano i camion.

Si prolunga lo stop dello stabilimento Stellantis a Trnava

Le linee di produzione dello stabilimento slovacco di Stellantis non sono più in funzione dal 17 maggio, a causa della mancanza di componenti semiconduttori. La direzione della fabbrica comunicherà in seguito se la produzione inizierà venerdì 28 maggio.

Secondo l’annuncio, l’interruzione vale anche per i dipendenti dell’amministrazione di Stellantis a Trnava. A quanto pare i dipendenti saranno presenti solo su richiesta dei loro superiori. La produzione nella fabbrica di automobili è stata più volte interrotta a maggio, l’attuale chiusura è la più lunga finora registrata.

Anche in questo caso come sta avvenendo anche in altri stabilimenti del gruppo guidato da Carlos Tavares, l’interruzione sembra essere dovuta alla carenza di microhip, un elemento ormai fondamentale nella produzione di vetture.

Il problema come previsto si sta aggravando e si rischiano stop prolungamenti alla produzione in molti stabilimenti del gruppo nei prossimi mesi con conseguente allungamento dei tempi di consegna dei nuovi modelli ai clienti. Ovviamente non si tratta di un problema che affligge solo Stellantis ma di cui soffre al momento un po’ tutto il settore automobilistico a livello globale.

Ricordiamo infine che Stellantis è stata fondata nel gennaio di quest’anno dalla fusione dei gruppi Fiat Chrysler Automobiles FCA e Groupe PSA, che comprende anche la fabbrica di Trnava che prima della fusione faceva parte del gruppo PSA.

