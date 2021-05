Stellantis: lo stabilimento Etobicoke Casting vince importante premio

Lo stabilimento Etobicoke Casting di Stellantis è stato premiato con un importante riconoscimento dalla North American Die Casting Association (NADCA) sulla base del suo record di sicurezza del 2020. Il premio riconosce la sicurezza per i dipendenti della fabbrica con sede a Toronto durante l’anno solare 2020, come documentato dai dati di tracciamento interni inviati all’associazione.

Jeff Langlet, Plant Manager del sito canadese, ha detto: “La sicurezza rimane fondamentale per tutte le nostre operazioni qui a Etobicoke Casting. Il premio di NADCA afferma che i nostri sforzi, ogni giorno e ad ogni turno, fanno la differenza“.

Stellantis: la fabbrica Etobicoke Casting è una delle più sicure al mondo

I recenti miglioramenti della sicurezza, che hanno permesso allo stabilimento di Etobicoke Casting di vincere il premio, includono una riprogettazione di attrezzature specifiche utilizzate per il sollevamento, l’uso di un software avanzato di sicurezza e l’installazione di macchine di pressofusione e di telecamere su un supporto aereo.

Inoltre, operare in sicurezza durante la pandemia da coronavirus ha posto un’ulteriore serie di sfide per la sicurezza dell’impianto da parte di Stellantis come le barriere fisiche e le distanze sociali. Questi protocolli aziendali sono stati rapidamente adottati dallo stabilimento canadese e sono diventati ormai una routine quotidiana.

Fondata nel 1989, la North American Die Casting Association (NADCA) ha sede ad Arlington Heights, nell’Illinois. L’organizzazione afferma di rappresentare l’industria della pressofusione e si impegna a promuovere la consapevolezza del settore, la crescita interna nel mercato globale e la sicurezza di tutti i lavoratori.

Il programma annuale NADCA Safety Award riconosce gli stabilimenti nordamericani che hanno una forte attenzione alla sicurezza e al benessere dei loro dipendenti. Secondo la NADCA, soltanto le aziende che rispettano determinati requisiti ricevano un premio.

Come vincitore, lo stabilimento Etobicoke Casting di Stellantis sarà incluso nella rivista Die Casting Engineer e premiato alla Die Casting Congress & Exposition che si terrà dal 4 al 6 ottobre a Indianapolis (Indiana). Da notare che lo stesso sito ha già vinto un premio NADCA nel 2014.

