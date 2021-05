Jeep: ecco i progetti che hanno vinto al concorso Drive for Design

Stellantis ha annunciato i vincitori del concorso Drive for Design di quest’anno che ha chiesto agli studenti delle scuole superiori di creare la Jeep elettrificata del futuro. Il primo posto è andato a Vincent Piaskowski che ha creato la Jeep Grand Teton.

Il gruppo automobilistico non ha parlato molto del progetto vincitore ma presenta un cofano sporgente e una griglia completamente chiusa, fiancheggiata da sottili fari. Sul retro possiamo vedere una carrozzeria angolare, un tetto piatto, un lunotto di forma esagonale e un paraurti posteriore che sembra disporre di gradini per accedere facilmente alla zona superiore.

Jeep Crazy Horse

Jeep: il primo posto è stato assegnato al creatore della Jeep Grand Teton

Piaskowski non è estraneo a questo concorso in quanto si è posizionato secondo lo scorso anno e terzo nel 2019. Il designer Mark Trostle, che ha lanciato il concorso Drive for Design nel 2013, ha dichiarato che questa competizione diventa sempre più interessante perché ci sono alcuni studenti che migliorano sempre di più col passare degli anni.

Il secondo posto è stato assegnato a Rocco Morales che ha creato la Jeep Crazy Horse. Si tratta di una coupé futuristica dotata di un corpo minimalista e un rivestimento in vetro presente nella zona inferiore della carrozzeria. Inoltre, il concept dispone di grossi pneumatici, un parabrezza apribile e un passo regolabile.

Jeep Adversary

Il terzo posto è andato ad Alex Wang il quale ha creato la Jeep Adversary. È essenzialmente una versione futuristica del Jeep Forward Control. Il pick-up presenta un bell’aspetto e dispone di un tetto con pannelli solari integrati, un cassone con cassetti estraibili, luci a LED rimovibili e un tavolo retrattile.

Tutti i vincitori avranno la possibilità di fare un incontro personale con Mark Trostle e il team design di Stellantis, nonché ricevere una borsa di studio per partecipare a un programma estivo virtuale presso il College for Creative Studies. Infine, Vincent Piaskowski riceverà anche un tablet Wacom MobileStudio Pro 16 mentre gli altri due un iPad Pro con Apple Pencil.

